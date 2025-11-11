Worten Canarias impulsa las compras online con un 15% adicional solo hoy por el “Singles Day”

Worten Canarias continúa con las grandes ofertas del mes del Black Friday y lanza los Single Days, una promoción exclusiva online que ofrece un 15% de descuento adicional en una amplia selección de productos disponibles solo en canarias.worten.es.

La promoción estará activa desde hoy hasta mañana a las 9:00 de la mañana, y representa una oportunidad única para aprovechar un descuento directo en el carrito de compra.

Durante los Single Days, los clientes podrán disfrutar de descuentos adicionales en categorías destacadas como los últimos smartphones de Samsung S25, drones, cámaras instantáneas Polaroid, accesorios de gaming, aspiradores, robots de cocina, cafeteras y mucho más. Una variedad pensada para todos los públicos.

Worten refuerza con esta campaña su compromiso con los consumidores del archipiélago, ofreciendo una experiencia de compra segura, sencilla y adaptada a las necesidades de todos los canarios, con la calidad y cercanía que distinguen a la marca.

Consecuencia de esto, es la obtención por cuarto año consecutivo del galardón al Mejor Comercio Online del Año 2026 en la categoría electrodomésticos, por su fiabilidad, su catalogo innovador, y la excelencia de su servicio online.

Incluso con los descuentos más potentes, Worten mantiene sus opciones de financiación flexible, precio mínimo garantizado, además de devoluciones hasta el 31 de enero con la tarjeta gratuita Worten Soluciona, permitiendo adelantar las compras de Navidad desde casa.

