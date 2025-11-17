La jornada “Transformación Digital y Sostenibilidad” de AEDAL regresa en 2025 con una apuesta renovada por la inteligencia artificial y la empresa verde

La Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL) vuelve a situar la innovación en el centro de la conversación con una nueva edición de la jornada “Transformación Digital y Sostenibilidad”, que se celebrará el jueves 20 de noviembre de 2025, de 09:30 a 13:30 horas, en Work in Cholas (La Minilla), y que podrá seguirse también en directo a través de YouTube.

Este encuentro, consolidado como una cita de referencia en materia de digitalización y desarrollo sostenible en Canarias, busca ofrecer a empresas, profesionales y autónomos una visión práctica sobre cómo la tecnología, la inteligencia artificial y la sostenibilidad pueden actuar como motores de competitividad y progreso.

Durante los últimos años, AEDAL ha impulsado un programa continuado de actividades orientadas a fortalecer el tejido productivo de la isla, apostando por una transformación digital accesible, segura y sostenible. La jornada de 2025 representa un paso más en esta misión, integrando nuevos contenidos y perspectivas adaptadas a los desafíos actuales del mercado y a las oportunidades que ofrece la economía digital.

Soluciones Digitales para la Empresa

La jornada arrancará con un bloque dedicado a las Soluciones Digitales para la Empresa. Este primer espacio explorará cómo las herramientas tecnológicas pueden convertirse en aliadas estratégicas para mejorar la competitividad, optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de negocio. Se abordarán ejemplos de transformación digital en distintos sectores, destacando el papel de la automatización, el análisis de datos y la ciberseguridad en la mejora de la productividad empresarial. Los expertos mostrarán que la digitalización no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino una oportunidad real también para las pequeñas y medianas empresas.

“Transformación Digital y Sostenibilidad”, se celebrará el jueves 20 de noviembre de 2025 / AEDAL

Transformación Digital Sostenible

El segundo bloque se centrará en la Transformación Digital Sostenible, poniendo de relieve cómo la innovación tecnológica puede y debe ir de la mano del respeto por el medioambiente. Se debatirá sobre la integración de la sostenibilidad en los procesos digitales, la reducción de la huella de carbono mediante herramientas tecnológicas, y el papel de la economía circular y la eficiencia energética como pilares de una nueva cultura empresarial. Esta parte de la jornada subrayará que la sostenibilidad no solo es un valor ético, sino una ventaja competitiva que genera confianza, fideliza clientes y mejora la reputación corporativa.

Orientación y Estrategia para el Crecimiento Empresarial Digital

El tercer bloque abordará la necesidad de una planificación estratégica en la digitalización empresarial. Bajo el título Orientación y Estrategia para el Crecimiento Empresarial Digital, se pondrá el acento en cómo diseñar una hoja de ruta que permita a las empresas avanzar de manera ordenada, rentable y sostenible. Se analizarán modelos de liderazgo, cultura digital y gestión del cambio, con el objetivo de ayudar a los empresarios a definir metas realistas y aprovechar las oportunidades del mercado. Este espacio servirá también para reflexionar sobre el papel del talento humano como motor del cambio digital.

La Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL) vuelve a situar la innovación con una nueva edición de la jornada “Transformación Digital y Sostenibilidad” / AEDAL

Inteligencia Artificial y Tratamiento del Dato

El último bloque estará dedicado a la Inteligencia Artificial y el Tratamiento del Dato, una de las áreas más prometedoras del momento. Se presentarán casos prácticos sobre cómo el análisis avanzado de datos y el uso de la IA están revolucionando la forma en que las empresas toman decisiones, personalizan sus servicios y mejoran la eficiencia operativa. Los expertos explicarán cómo los datos, correctamente gestionados, se convierten en un recurso estratégico para el crecimiento y la innovación. Además, se abordarán cuestiones éticas y de seguridad vinculadas al uso responsable de estas tecnologías.

Una iniciativa con respaldo institucional

Esta jornada cuenta con una financiación del Cabildo de Gran Canaria del 89,69 %, lo que refleja el compromiso de la institución insular con el impulso de la digitalización y la sostenibilidad como motores del desarrollo económico local. Gracias a este apoyo, la participación en la jornada será totalmente gratuita, lo que permite que cualquier empresa o profesional interesado pueda acceder a los contenidos, tanto de forma presencial como online.

El respaldo del Cabildo refuerza el papel de AEDAL como agente dinamizador del cambio en el ámbito empresarial, acercando la innovación y las oportunidades tecnológicas a pequeñas y medianas empresas que buscan adaptarse al nuevo contexto digital. Este esfuerzo conjunto entre la administración pública y el sector privado demuestra que la cooperación institucional es clave para avanzar hacia un modelo económico más resiliente y sostenible.

La jornada está dirigida a empresarios, profesionales, autónomos y estudiantes interesados en la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. / AEDAL

AEDAL: compromiso con la innovación y el desarrollo empresarial

Desde su creación, la Asociación Empresarial de El Sebadal ha trabajado para fortalecer el entorno económico del parque empresarial, promoviendo la colaboración entre empresas y la modernización del tejido productivo. Con esta nueva edición de la jornada “Transformación Digital y Sostenibilidad”, AEDAL reafirma su compromiso con la innovación, la formación continua y la sostenibilidad como ejes esenciales para el futuro de las empresas canarias.

A lo largo de sus anteriores ediciones, este encuentro ha reunido a centenares de profesionales, consolidándose como un espacio de aprendizaje y de impulso a la cooperación entre sectores. En 2025, el formato híbrido —presencial en Work in Cholas y retransmitido online a través de YouTube— permitirá ampliar su alcance y participación, fomentando una comunidad empresarial más conectada y abierta al conocimiento.

Inscripción gratuita

La jornada está dirigida a empresarios, profesionales, autónomos y estudiantes interesados en la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa en www.elsebadal.com, donde los asistentes podrán elegir entre la modalidad presencial o la asistencia online.

Organiza: Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL)

Financia: Cabildo de Gran Canaria (89,69 % de financiación)