Laura Santiago: «Impulsando Grupo FSM hacia un futuro sólido, moderno y sostenible»

Grupo FSM afronta una nueva etapa marcada por el relevo generacional y un proceso de transformación que combina tradición y modernización, bajo la dirección de Juan Carlos Santiago como CEO y de Laura Santiago como directora ejecutiva. En esta entrevista, Laura Santiago reflexiona sobre el legado de su abuelo, la evolución del modelo empresarial de Grupo FSM, su compromiso social y su papel dentro de la tercera generación.

Laura, Grupo FSM está a las puertas de cumplir 65 años. ¿En qué momento se encuentra la compañía y qué representa para ti esta etapa?

Nos encontramos en un momento clave. Celebrar 65 años es una muestra de coherencia y visión a largo plazo. Mi vinculación con el grupo empezó durante la pandemia, tuve que realizar las prácticas del máster en Gran Canaria y fue ahí cuando descubrí la verdadera dimensión de la empresa. Hasta entonces sabía que teníamos plátanos y que construíamos casas, pero no comprendía su complejidad ni el alcance de todo lo que implicaba. Conocer cada área desde dentro me permitió entender la magnitud del legado que había construido mi abuelo y sentir que quería formar parte activa de su evolución. A día de hoy, mi papel como directora ejecutiva es ayudar a impulsar esa evolución hacia una estructura más corporativa, más profesionalizada y preparada para los retos actuales, sin perder la esencia familiar que nos ha acompañado durante todo este recorrido.

¿Cuál ha sido la clave para que Grupo FSM se mantenga sólido durante más de seis décadas?

Sin duda la diversificación y la capacidad de reinventarnos. Aunque desde fuera pudiera parecer un poco aleatorio que nos dediquemos a tantos sectores, en realidad responde a una estrategia muy meditada y a la visión a largo plazo de mi abuelo. Nuestra principal fortaleza ha sido ese crecimiento orgánico, coherente e intencionadamente circular. Por ejemplo, en el ámbito de FSM Construcción controlamos toda la cadena de valor: desde la cantera de la que extraemos piedra para la fabricación de hormigón y mortero, hasta la ejecución de obra y la entrega final de las viviendas a través de FSM Inmobiliaria. Esto nos permite garantizar y controlar una calidad total tanto en el producto como en el servicio. Por otro lado, en FSM Agricultura ocurrió algo muy similar. El cultivo nos llevó a la necesidad de asegurar el suministro de agua, lo que impulsó inversiones en pozos, estanques, presas y desaladoras, dando lugar a FSM Aguas. A su vez, la alta demanda energética de estas infraestructuras derivó en el desarrollo de parques eólicos y sistemas fotovoltaicos que hoy gestionamos desde FSM Energía. Todo ello responde a una visión clara de autosuficiencia, eficiencia y control.

Canarias presenta limitaciones en recursos como el agua y la energía. ¿Cómo afronta el grupo estos retos?

La gestión responsable de los recursos es una prioridad estratégica. Hemos sensorizado toda nuestra red hídrica para detectar fugas, minimizar errores y mejorar el uso del recurso.

En cuanto a energía, apostamos firmemente por las renovables, con instalaciones fotovoltaicas en todas las infraestructuras posibles y aerogeneradores que cubren parte del consumo energético de la industria. Además, tenemos varios proyectos en desarrollo que nos ilusionan especialmente: un proyecto de agrivoltaica —que combina producción agrícola y generación de energía solar y una planta de biogás o gestión de residuos, que nos permitirá aprovechar residuos orgánicos para generar energía limpia y digestato, que se utilizará como abono orgánico.

¿En qué punto se encuentra la transformación digital dentro del grupo?

Estamos en una fase muy ilusionante. La digitalización ya no es un complemento, sino una parte central de nuestra estrategia. Hemos automatizado la contabilización de facturas, integrado la gestión bancaria en tiempo real, digitalizado el transporte y aplicado un software avanzado para la planificación y análisis económico de obras. Además, estamos desarrollando plataformas que permiten a los clientes gestionar pedidos de hormigón y seguirlos en tiempo real, así como sistemas específicos para la postventa inmobiliaria.

Nuestro objetivo es que en cinco años el grupo sea un referente en gestión inteligente de procesos, donde la innovación esté integrada de forma natural en toda la organización.

¿Cómo trabajan la atracción de talento joven? Apostamos por crear un entorno en el que las personas puedan crecer profesionalmente sin renunciar a su bienestar personal, algo que hoy en día nos diferencia y se ha convertido en uno de los aspectos que más nos identifica como empresa. Contamos con jornada continua, flexibilidad real y un clima de confianza donde se prioriza la eficiencia por encima del presencialismo, favoreciendo un equilibrio saludable entre vida profesional y personal. Por otro lado, la formación es una constante dentro del grupo. Ofrecemos múltiples oportunidades de desarrollo, tanto a nivel técnico como transversal, porque creemos firmemente que invertir en las personas es clave para el crecimiento sostenible de la organización. Fomentamos que nuestros profesionales sigan aprendiendo, evolucionando y ampliando sus competencias de manera continua.

Grupo FSM también desarrolla acciones de compromiso social. ¿Cómo se articula esa vertiente?

En Grupo FSM entendemos el compromiso social como una extensión natural de nuestros valores y de la filosofía que impulsó el fundador desde los inicios de la empresa. Hoy mantenemos ese legado a través de un apoyo decidido al deporte, especialmente en la zona norte de la isla, donde tenemos un vínculo histórico especial. Nuestro compromiso se materializa en el patrocinio de iniciativas que promueven valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo. Apoyamos al Balonmano de Gáldar, la Unión Deportiva Guía y colaboramos con eventos como el Frontón King, contribuyendo así al impulso del deporte y a la dinamización social del territorio. Además, celebramos una competición de nado en Sardina como memorial en honor a Don Félix Santiago Melián. Este evento no solo rinde homenaje a su figura, sino que representa una forma simbólica de mantener vivo su legado de cercanía, solidaridad y compromiso con su comunidad. Para nosotros, la responsabilidad social no es una acción puntual, sino una filosofía que acompaña nuestra forma de crecer y de relacionarnos con el entorno donde desarrollamos nuestra actividad.