Canarias en modo futuro: la IA sacude la innovación

Bajo el lema: Telecomunicaciones + IA, el futuro conectado el VI Foro Telecos Canarias ha reunido a profesionales y público en Gran Canaria en un encuentro que volvió a posicionarse como espacio estratégico para analizar el momento actual del sector y su proyección en el Archipiélago. Entre los objetivos de la Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS) y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias (COITTCAN) - organizadores del evento junto a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria-, destaca el contribuir al desarrollo y progreso de la comunidad canaria mediante el impulso a la participación en iniciativas vinculadas a la profesión y la promoción de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas acciones buscan fortalecer la competitividad del Archipiélago y favorecer su avance social a través de la incorporación estratégica de las TIC.

Ambas instituciones orientan su labor a fortalecer la participación profesional y a dinamizar el ecosistema TIC, contribuyendo a generar una sociedad más competitiva, moderna y cohesionada. En este contexto, el Foro Telecos Canarias volvió a reunir a una parte representativa del sector, en un encuentro que, más allá del análisis técnico, destacó la importancia de promover el avance social mediante una integración responsable y estratégica de la tecnología, como ejes fundamentales para afrontar el futuro digital con garantías y visión de largo alcance.

La VI edición congregó a más de setenta profesionales y quince ponentes de reconocido prestigio vinculados a las telecomunicaciones, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. A lo largo de la jornada se desarrollaron tres paneles de debate en los que se analizaron los principales desafíos y oportunidades de un sector inmerso en una transformación constante. El encuentro reforzó la idea de que el futuro conectado requiere colaboración, conocimiento especializado y una hoja de ruta clara para afrontar los cambios que marcarán los próximos años.

La IA como motor de cambio

La Inteligencia Artificial (IA) está modificando de forma sustancial el diseño, la gestión y la operatividad de las infraestructuras digitales. Su aplicación abarca desde los centros de datos hasta los servicios en la nube, donde permite optimizar recursos, automatizar procesos y reforzar los sistemas de protección. Estas capacidades están dando lugar a soluciones más eficientes, adaptables y seguras, que mejoran el rendimiento de las redes y el funcionamiento de los servicios tecnológicos.

Este propósito fue subrayado a lo largo de la jornada donde la convergencia entre tecnología, innovación y conocimiento se manifestó como un pilar esencial para afrontar los cambios que atraviesan las telecomunicaciones.

La Inteligencia Artificial fue uno de los ejes del encuentro, versó sobre la transformación en infraestructuras y servicios. La integración de IA con tecnologías como el 5G impulsa el desarrollo de servicios más rápidos. Una nueva generación de soluciones más flexibles y confiables que no solo refuerza la capacidad tecnológica de empresas e instituciones, sino que aumenta su competitividad en un escenario global cada vez más interconectado. La mejora en la eficiencia operativa y la capacidad predictiva fueron algunos de los aspectos más señalados por los expertos.

Panel II: Innovación, Tecnológica, IA. / Marcos de Rada

El Foro centró también su análisis en innovación, tecnológica e inteligencia artificial. Los ponentes coincidieron en que la IA está transformando el concepto mismo de innovación, abriendo nuevas oportunidades en salud, educación, movilidad o gestión urbana. La importancia de la integración ética y responsable de estas tecnologías fue uno de los mensajes más repetidos, subrayando la necesidad de un desarrollo sostenible que favorezca un progreso inclusivo y equilibrado para la sociedad.

La jornada abordó por último los retos de la ciberseguridad y telecomunicaciones en un entorno digital impulsado por la inteligencia artificial. Aunque la IA facilita la optimización de redes, la detección temprana de fallos y la mejora de la experiencia de usuario, también genera nuevos desafíos, como amenazas automatizadas o ataques más sofisticados. Los especialistas destacaron que la convergencia entre telecomunicaciones, IA y ciberseguridad será crucial para garantizar un futuro digital seguro, resiliente y preparado para responder a riesgos cada vez más complejos.

Durante el foro el decano en funciones del COITTCAN y presidente en funciones de ACITICS, José Ángel Hernández Armas, señaló que “el encuentro permitió explorar los principales desafíos y oportunidades del sector de las Telecomunicaciones y las TIC, poniendo el foco en sus aplicaciones prácticas, la ciberseguridad y la evolución de la industria”. Subrayó también la necesidad de impulsar el uso de la inteligencia artificial como herramienta clave de innovación y desarrollo.

El Foro Telecos Canarias se ha consolidado con sus seis ediciones como espacio de referencia en el Archipiélago para generar un entorno de intercambio, actualización y colaboración, así como para fomentar el análisis de los cambios que afectan estructuralmente al sector. Las mesas de debate reunieron a expertos que abordaron los desafíos más urgentes, desde la digitalización hasta la protección de infraestructuras críticas, pasando por las aplicaciones emergentes de la IA.

Premios ACITICS 2025

La jornada de tarde acogió la entrega de los Premios ACITICS a la Mejor Iniciativa Pública, Promoción de Vocaciones Tecnológicas, Empresa Innovadora, Mejor Expediente Académico 2024-25 e Ingeniero del Año.