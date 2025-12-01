Ciberseguridad 360 se consolida como el evento de referencia de ciberseguridad empresarial en Canarias

La Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL) vuelve a situar a Canarias en el mapa nacional de la seguridad digital con una nueva edición de “Ciberseguridad 360”, la jornada tecnológica que se ha convertido en una cita imprescindible para empresas, profesionales y organizaciones comprometidas con la protección de sus activos digitales. El encuentro se celebrará el miércoles 3 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este evento, que cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria en un 89,69 %, busca dar respuesta al creciente desafío que representan los ciberataques, la sofisticación de la ciberdelincuencia y la necesidad de estructuras digitales cada vez más robustas y resilientes.

Un análisis 360º del ecosistema de la ciberseguridad

La jornada reunirá a reconocidos especialistas, empresas tecnológicas y profesionales del sector para ofrecer una visión completa y actualizada de los retos, tendencias y soluciones que marcan la agenda de la ciberseguridad en 2025. El programa girará en torno a cuatro ejes estratégicos:

Cibercriminalidad y amenazas emergentes

El evento profundizará en los métodos más recientes empleados por los ciberdelincuentes y en el incremento de ataques orientados al robo de datos, el secuestro de sistemas y la interrupción de la actividad empresarial. Se abordarán casos reales y se analizarán nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial, el fraude digital y la evolución del ransomware.

Soluciones de ciberseguridad y su aplicación: el impacto de la directiva NIS2

La jornada abordará también las principales soluciones y prácticas actuales en materia de ciberseguridad, poniendo el foco en cómo las organizaciones pueden reforzar su protección frente a riesgos digitales cada vez más sofisticados. En este marco, se destacará la importancia de la Directiva NIS2, la nueva normativa europea que establece estándares más exigentes de seguridad y gestión del riesgo. Los expertos analizarán su impacto en el tejido empresarial y cómo esta regulación está impulsando una mayor cultura de prevención y resiliencia en todo tipo de organizaciones.

Infraestructuras seguras y resilientes

Se presentarán enfoques y tecnologías clave para reforzar las infraestructuras digitales ante incidentes, desde arquitecturas Zero Trust hasta mecanismos avanzados de continuidad de negocio. Los expertos mostrarán cómo reducir la vulnerabilidad de los sistemas y garantizar su operatividad frente a ataques cada vez más complejos.

Profesionales del Futuro

El encuentro también dedicará espacio a la formación y el desarrollo del talento, destacando la creciente demanda de perfiles especializados en ciberseguridad y las oportunidades profesionales que se abren en este ámbito en Canarias.

Evento Ciberseguridad / DAVID RODRIGUEZ

Un punto de encuentro para el tejido empresarial

“Ciberseguridad 360” se ha consolidado con los años como un espacio de intercambio de conocimiento y networking donde empresas, profesionales y estudiantes pueden dialogar, compartir experiencias y adquirir una visión actualizada de las mejores prácticas en protección digital.

El objetivo es claro: ofrecer herramientas para que las organizaciones puedan anticiparse a los riesgos, proteger su información y fortalecer su competitividad en un entorno digital donde la ciberseguridad ya no es opcional, sino un elemento estratégico para la supervivencia empresarial.

Evento Ciberseguridad / DAVID RODRIGUEZ

Invitación a participar

AEDAL invita a todas las empresas, profesionales, estudiantes y personas interesadas en la seguridad tecnológica a participar en esta nueva edición de Ciberseguridad 360.

La asistencia es gratuita y puede realizarse la inscripción en www.elsebadal.com , y el evento promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro clave para quienes buscan elevar su nivel de protección y prepararse ante los desafíos digitales actuales.

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre

Horario: 10:00 – 14:00 h

Lugar: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria

Esta jornada cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria en un 89,69 %, reafirmando su apuesta por la innovación, la transformación digital y el fortalecimiento de la ciberseguridad en el tejido empresarial de la isla.