Canaluz: la energía que impulsa los nuevos motores económicos de Canarias

Mientras Canarias avanza hacia una economía diversificada —donde el turismo convive con el avance tecnológico, la industria local, el emprendimiento y la transición ecológica—, la energía deja de ser un simple recurso para convertirse en un pilar estratégico. Y es aquí donde Canaluz marca la diferencia.

La energía como motor del desarrollo económico regional

Los principales motores económicos de Canarias están evolucionando. El turismo sigue siendo esencial, pero hoy convive con sectores emergentes como:

el desarrollo de comunidades energéticas,

la digitalización del comercio,

la logística y el transporte inteligente,

las pymes tecnológicas,

la economía azul,

y el impulso de nuevos modelos productivos sostenibles.

Todos ellos requieren una energía estable, accesible y con precios realmente competitivos, una ecuación que Canaluz ha colocado en el centro de su propuesta de valor.

Canaluz, con presencia creciente en Gran Canaria, impulsa la competitividad de hogares y negocios con tarifas transparentes y accesibles. / Marcos de Rada

Precios competitivos para impulsar a las familias y a las empresas

En un contexto en el que el coste de la energía influye directamente en la competitividad de los negocios y en la calidad de vida de las familias canarias, Canaluz ha apostado por romper el molde del mercado eléctrico tradicional: tarifas transparentes, precios ajustados y la cercanía de una empresa que entiende la realidad local.

Su objetivo es claro: convertirse en la compañía de referencia para todos los canarios que buscan energía justa, comprensible y accesible.

Un modelo de empresa que crea valor en Canarias

Canaluz es más que un proveedor energético. Su compromiso con las islas se refleja en:

Apuesta por el empleo local , priorizando talento canario.

, priorizando talento canario. Cercanía y trato humano , con oficinas accesibles, como las recientes aperturas en La Laguna o Vecindario.

, con oficinas accesibles, como las recientes aperturas en La Laguna o Vecindario. Presencia activa en el tejido social , colaborando con eventos, clubes deportivos y asociaciones del archipiélago.ç

, colaborando con eventos, clubes deportivos y asociaciones del archipiélago.ç Visión sostenible, acompañando a clientes y empresas en el camino hacia el autoconsumo y la eficiencia energética.

Este enfoque convierte a Canaluz en un engranaje clave dentro de los motores económicos emergentes de Canarias, especialmente en aquellos que buscan mayor competitividad, ahorro y sostenibilidad.

La nueva oficina de Canaluz en Vecindario refuerza su compromiso con el empleo local y la atención cercana al cliente. / Marcos de Rada

Transición energética: un reto compartido en el que Canaluz toma liderazgo

La descarbonización del archipiélago y la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más limpio no son solo una obligación europea: son una oportunidad.

Canaluz acompaña este proceso ofreciendo soluciones que permiten a hogares y empresas dar el salto hacia tecnologías más eficientes sin perder el control sobre sus costes.

Con ello, se posiciona como un aliado estratégico para los sectores productivos que quieren modernizarse sin renunciar a la estabilidad económica.

Canaluz, un motor silencioso que mueve a Canarias

Los motores económicos del archipiélago solo pueden funcionar si cuentan con energía accesible, fiable y cercana.

En un momento clave de transformación para las islas, Canaluz se consolida así como una empresa 100% canaria que entiende la realidad del territorio, que ofrece precios realmente competitivos y que participa activamente en el progreso social.

Porque hoy, más que nunca, la energía es desarrollo.

Y Canaluz quiere estar ahí: acompañando a Canarias en cada paso de su crecimiento.

