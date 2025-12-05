Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tabaco sigue siendo en España la primera causa de muerte prematura evitable

Ayuda para dejar de fumar

Año tras año, el consumo de tabaco sigue experimentando un ligero descenso, pero en el mundo sigue habiendo 1.250 millones de personas fumadoras

El tabaquismo es una patología crónica causada por la dependencia adictiva, psicológica y social a la nicotina. Fumar causa enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, por lo que dejar de fumar es siempre la mejor opción. 

Si eres fumador, solicita apoyo profesional a tu enfermera de atención primaria. Te ofrecerá orientación, seguimiento y pautas personalizadas para culminar el proceso con éxito. 

