Ayuda para dejar de fumar

Año tras año, el consumo de tabaco sigue experimentando un ligero descenso, pero en el mundo sigue habiendo 1.250 millones de personas fumadoras.

El tabaquismo es una patología crónica causada por la dependencia adictiva, psicológica y social a la nicotina. Fumar causa enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, por lo que dejar de fumar es siempre la mejor opción.

Si eres fumador, solicita apoyo profesional a tu enfermera de atención primaria. Te ofrecerá orientación, seguimiento y pautas personalizadas para culminar el proceso con éxito.