Ayuda para dejar de fumar
El tabaco sigue siendo en España la primera causa de muerte prematura evitable
Las Palmas de Gran Canaria
Año tras año, el consumo de tabaco sigue experimentando un ligero descenso, pero en el mundo sigue habiendo 1.250 millones de personas fumadoras.
El tabaquismo es una patología crónica causada por la dependencia adictiva, psicológica y social a la nicotina. Fumar causa enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, por lo que dejar de fumar es siempre la mejor opción.
Si eres fumador, solicita apoyo profesional a tu enfermera de atención primaria. Te ofrecerá orientación, seguimiento y pautas personalizadas para culminar el proceso con éxito.
- La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena se hizo para beneficiar a una promotora
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Detectan en Las Palmas de Gran Canaria el uso fraudulento de una tarjeta PMR para aparcar en zona reservada
- Feria del Aguacate de Mogán: más de cinco mil kilos de «oro verde» se ponen a la venta en Arguineguín
- Una obertura, un concierto de Nia y pantallas gigantes: todos los detalles del encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- El ojeador de fútbol pederasta Kenneth V.V. afronta hasta 86 años de cárcel