La San Silvestre 5K da un salto cualitativo y reunirá a campeones y referentes del atletismo nacional

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria da un paso decisivo en su evolución deportiva con el estreno, en esta edición, de una modalidad competitiva de 5 kilómetros. Además de la carrera popular y la modalidad Kids, la San Silvestre capitalina crece con un circuito homologado oficialmente que sitúa a la prueba al nivel de las grandes San Silvestre del panorama nacional y que contará en su línea de salida con campeones/as del atletismo español y figuras históricas de las carreras en Canarias.

Este nuevo 5K competitivo nace como respuesta a una demanda de la élite del atletismo y supone un salto de calidad y profesionalización sin precedentes para una prueba que, sin perder su esencia popular, festiva y solidaria, refuerza su apuesta por el alto nivel deportivo.

San Silvestre en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

El estreno del 5K competitivo llega respaldado por una participación de alto nivel, con la confirmación de atletas de reconocido prestigio. Entre ellos destaca Chema Martínez, uno de los grandes fondistas de la historia del atletismo español, olímpico y múltiple campeón nacional e internacional, así como Esther Guerrero, atleta internacional, campeona de España y una de las figuras más destacadas del atletismo femenino actual.

Junto a ellos, la organización ha confirmado la presencia de corredores de referencia en el ámbito canario y nacional, como el triatleta Iván Raña, la joven promesa del 5K Jenna Melrose Jonasson, las atletas referencia de trail Yasmina Castro y Estela guerra, y duras rivales a batir que prometen el mejor nivel como la deportista finlandesa Iida Reini y Alba García Rodríguez.

San Silvestre LPGC / LP/DLP

En chicos, no fallará a la cita algunos de los campeones por excelencia de esta cita, como el récord de Canarias y campeón de España M35 de 10 kilómetros, Francisco Cabrera Galindo, y uno de los mejores atletas canarios y campeón de Europa máster Saúl Castro, que volverán con su tradicional duelo deportivo. Además, ya han confirmado su participación en este primer 5K la joven promesa canaria Alejandro Benítez, el líder canario de los 3.000 metros sub16 Diego López, el triatleta austriaco olímpico en París 2024 Tjebbe Kaindl.

Enriquece la línea de salida el triatleta con récord de España sub20 de 10 kilómetros, Yerove Rodríguez, el fondista canario José Antonio Cazorla, uno de los atletas de las islas más duros actualmente David Viera, la referencia en el trail Alejandro Mayor, y uno de los mejores atletas isleños actuales, Tinguaro Quintero. Tendrán que batirse con competidores confirmados como el atleta de trail Álvaro Escuela, que garantiza el mejor espectáculo deportivo, así como el récord de Canarias y estrella del mediofondo Eduardo Romero, entre otros.

El gerente de Top Time Eventos, empresa organizadora de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo González Cardona, lo tiene claro. La creación de esta modalidad “marca un antes y un después en la historia de la carrera”. Esta es una modalidad que “los profesionales del atletismo llevaban pidiendo muchos años, creemos que su estreno supone un salto de calidad, de profesionalidad y de prestigio muy importante y único para la prueba”.

El circuito competitivo de 5 kilómetros ha sido diseñado específicamente para el rendimiento, con un trazado urbano rápido, prácticamente llano y cumpliendo todos los requisitos técnicos exigidos para la homologación oficial. La prueba contará además con una salida independiente y un horario diferenciado, lo que será un chute de energía para una tarde que prevé lleno en participación y afición para animar cada kilómetro.

“No se trata solo de añadir una nueva distancia, sino de ofrecer un circuito pensado para competir, para buscar marcas y para que el atletismo de élite tenga el protagonismo que merece”, señala González Cardona. “Con este 5K, la San Silvestre de Las Palmas se equipara a otras grandes San Silvestre de España con campeones nacionales, atletas internacionales y referentes históricos” que es “una señal clara de que esta modalidad nace con fuerza”, ha celebrado González Cardona.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria suma este 5K competitivo sin restar protagonismo a la carrera popular de 6 kilómetros, que seguirá siendo el eje central de la San Silvestre, además de la modalidad infantil y familiar de los 600 metros.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.