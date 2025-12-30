SPAR Gran Canaria consolida su compromiso con la isla con la apertura de cuatro nuevas tiendas en 2025

El grupo SPAR Gran Canaria ha impulsado durante el último año su red comercial en la isla con la puesta en marcha de nuevos establecimientos y la modernización de varias de sus tiendas, una estrategia que ha permitido generar empleo, ampliar su superficie comercial y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

La cadena inauguró cuatro nuevos puntos de venta en 2025, SPAR Playa del Agujero, SPAR Express Pérez Muñoz, SPAR Express Polígono de Las Torres y SPAR Express Manuel González, ampliando y modernizando sus instalaciones, mejorando la eficiencia energética y renovando la oferta de productos y servicios.

La compañía mantiene su liderazgo en el retail local con estas acciones, combinando formatos tradicionales con supermercados innovadores que tienen como principal objetivo ofrecer mejores experiencias de compra. Además, actualmente la compañía cuenta con 66.045 metros cuadrados de superficie comercial.

SPAR Gran Canaria ha continuado avanzando en su plan de modernización con la reforma de varios establecimientos ubicados en distintos municipios. Las tiendas remodeladas fueron SPAR Valsequillo, SPAR Bandama, SPAR Cuatro Esquinas, SPAR Ruiz de Alda, SPAR Tenoya, SPAR Teror, SPAR Arguineguín, SPAR Tenteniguada y SPAR Aeropuerto.

La sostenibilidad: eje central

La sostenibilidad ha sido uno de los ejes centrales en todas las aperturas y reformas. En las tiendas se han incorporado sistemas de iluminación led, equipamiento de refrigeración de última generación con menor consumo energético, renovación de los sistemas centrales de frío y la implantación de etiquetas electrónicas, reduciendo el uso de papel. Estas medidas están alineadas con el compromiso del grupo con la eficiencia energética y la disminución de su huella de carbono durante el año.

Las mejoras, aunque han incluido la actualización estética de los establecimientos, se han centrado también en la incorporación y ampliación del surtido, nuevos servicios y secciones, mayor eficiencia operativa y ampliaciones tanto de horarios como de salas de venta, ofreciendo un amplio abanico de ventajas para el cliente.

SPAR Gran Canaria mantiene su hoja de ruta en 2026, centrada en la expansión y mejora de su red comercial, con el objetivo de seguir ofreciendo tiendas de proximidad más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades de sus consumidores, reforzando su papel como referente del sector de la distribución en Canarias.

Sobre SPAR Gran Canaria

Es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano como por su calidad y trato personalizado.