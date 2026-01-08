Moeve y Galp negocian la integración de sus negocios downstream para formar dos plataformas líderes europeas en Energía y en Movilidad

Moeve y Galp han anunciado hoy que han alcanzado un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios downstream, con el objetivo de crear dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica.

Durante las negociaciones se evaluará la posible creación de dos plataformas energéticas europeas: una plataforma industrial centrada en refino, química, trading, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B (IndustrialCo); y una plataforma de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsará a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación (RetailCo). Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como Upstream, Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico.

En particular, la plataforma IndustrialCo está diseñada para desempeñar un papel central en la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en hubs multi-energía integrados. Estos activos apoyarán el desarrollo y despliegue de combustibles y soluciones bajas en carbono, contribuyendo a la reindustrialización de la Península Ibérica, reforzando la seguridad energética y apoyando los objetivos de descarbonización en sectores difíciles de descarbonizar.

La integración industrial propuesta reúne activos de refino altamente competitivos que se benefician de un acceso privilegiado al mar y logística integrada, lo que posiciona bien la plataforma para el desarrollo de hidrógeno verde y otras moléculas verdes y bajas en carbono. La integración propuesta pretende reforzar la relevancia estratégica de estas refinerías tanto para España como para Portugal, respaldando la continuidad de sus operaciones y transformación a largo plazo. Al aumentar la escala y la capacidad de inversión, la plataforma industrial propuesta fortalece la capacidad de destinar capital, de manera significativa, a la evolución de estas instalaciones como hubs multi- energía integrados, proyectando el futuro del refino en la Península Ibérica.

Una red verdaderamente panibérica

La intención es que RetailCo combine las redes de estaciones de servicio de ambas compañías para crear una red verdaderamente panibérica, con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal. La mayor escala permitirá a la nueva compañía ofrecer una propuesta de servicios superior, de mayor valor para los clientes y más soluciones de conveniencia, incluyendo mejores ofertas de comida para llevar y movilidad. La nueva plataforma también acelerará la inversión en recarga de vehículos eléctricos y servicios de movilidad de nueva generación, apoyando la transición hacia un transporte más limpio en España y Portugal.

Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías.

En todo caso, cualquier operación potencial entre las partes estará sujeta a la negociación y cierre de acuerdos definitivos y vinculantes, las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes. En la actual fase no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías. Moeve y Galp se han comprometido a mantener informados al mercado, a los empleados y otros grupos de interés relevantes conforme a sus obligaciones legales y de comunicación.

Hacia una transición energética

“Esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez. Al sumar excelencia industrial, un amplio alcance de negocios downstream y un sólido porfolio de proyectos bajos en carbono, nuestro objetivo es atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue e soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico. En Moeve, creemos que la inversión disciplinada, la innovación tecnológica y las alianzas a largo plazo son esenciales para garantizar que la transición energética se traduzca en negocios prósperos que anticipen el futuro en la región”, enfatizó Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

“Estoy muy satisfecha de haber alcanzado este acuerdo preliminar y de haber iniciado un análisis estratégico de tal magnitud. La visión de crecimiento de Galp siempre ha estado basada en alianzas con operadores que generan mucha confianza y que han demostrado ser generadores de valor. Al añadir las capacidades y experiencia de Galp y Moeve en operaciones downstream, tenemos la oportunidad de crear grandes actores europeos en Iberia, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor. Estoy convencida de que esta oportunidad refuerza nuestra capacidad para apoyar y promover una transición energética justa, capaz de responder a las necesidades cambiantes del mercado y garantizar un suministro de energía seguro y responsable en Iberia”, declaró Paula Amorim, presidenta de Galp.