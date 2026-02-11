Saur se adjudica un nuevo contrato en Oriente Medio para el primer proyecto de colaboración público-privada a gran escala de tratamiento de aguas residuales de Ras Al Khaimah (EAU)

El consorcio formado por Etihad Water and Electricity (EWE), Saur y TAQA Solutions ha firmado un acuerdo comercial con la Autoridad de Aguas Residuales de Ras Al Khaimah (RAKWA) para el desarrollo del primer proyecto de colaboración público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) a gran escala del emirato. Estructurado bajo un modelo DFBOMT (diseño, financiación, construcción, propiedad, operación, mantenimiento y transferencia), el proyecto marca un hito decisivo en la estrategia de transición del emirato hacia unos servicios de agua modernos y sostenibles.

Saur, que es el socio privado de Emalsa y también opera en todo el territorio nacional con la marca Gestagua, liderará este proyecto público-privada, el mismo formato de colaboración que rige l empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, elegida como mejor empresa público-privada de España. Entre ambas compañías (Gestagua y Emalsa), prestan servicio a más de un millón de ciudadanos en más de 50 municipios del país, grandes, medianos y pequeños, integrando abastecimiento, saneamiento, depuración, eficiencia energética y digitalización avanzada.

Este nuevo éxito comercial de Saur en Oriente Medio pone de relieve su capacidad para movilizar su know-how internacional, así como para actuar como operador de referencia en proyectos de aguas residuales a gran escala en entornos con elevados requisitos técnicos, contractuales y operativos. También confirma la solidez del modelo del Grupo en la explotación y el mantenimiento de infraestructuras complejas en el marco de asociaciones público-privadas a largo plazo.

Dentro del consorcio, Saur actuará como accionista de referencia y operador principal, responsable de las operaciones y el mantenimiento (O&M) durante toda la duración de la concesión.

Este proyecto se ajusta plenamente a la hoja de ruta ESG de Saur, que se basa en infraestructuras bajas en carbono, firmemente arraigadas en un enfoque de economía circular:

Energía renovable y descarbonización : la planta de tratamiento de aguas residuales se alimentará con energía renovable, lo que garantizará una baja huella de carbono en todo el ciclo operativo.

: la planta de tratamiento de aguas residuales se alimentará con energía renovable, lo que garantizará una baja huella de carbono en todo el ciclo operativo. Rendimiento circular : la instalación tratará inicialmente 60 000 m³ de aguas residuales al día, con una ampliación prevista a 150 000 m³. Se dará prioridad a la reutilización de las aguas residuales tratadas (TSE) para riego y fines industriales, reduciendo así la dependencia de la desalinización, que consume mucha energía.

: la instalación tratará inicialmente 60 000 m³ de aguas residuales al día, con una ampliación prevista a 150 000 m³. Se dará prioridad a la reutilización de las aguas residuales tratadas (TSE) para riego y fines industriales, reduciendo así la dependencia de la desalinización, que consume mucha energía. Sistema integrado: El contrato no solo abarca la planta de tratamiento de aguas residuales independiente (ISTP), sino también una compleja red de alcantarillado por gravedad, estaciones de bombeo e instalaciones de transmisión.

El contrato no solo abarca la planta de tratamiento de aguas residuales independiente (ISTP), sino también una compleja red de alcantarillado por gravedad, estaciones de bombeo e instalaciones de transmisión. Inversión: El proyecto representa una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses, dedicada al desarrollo de una infraestructura de tratamiento resistente y de alto rendimiento, diseñada para satisfacer de forma sostenible las crecientes necesidades de agua de la región, al tiempo que cumple con los estándares ESG más exigentes.

“Es un honor para nosotros participar en este proyecto estructurante para Ras Al Khaimah”, señala Luis de Lope, CEO de Saur International. “Este éxito, impulsado por la colaboración de nuestros equipos internacionales y la experiencia técnica de nuestros ingenieros en España, ilustra el compromiso del Grupo con la creación de asociaciones a largo plazo basadas en el rendimiento medioambiental. RAKWA se alinea plenamente con nuestra visión de transformar las aguas residuales en un recurso valioso, minimizando al mismo tiempo la huella de carbono de nuestras operaciones”.

Éste es el segundo contrato que Saur gana en Oriente Medio en los últimos meses, tras el de Doha. En la capital de Catar, Saur se encargará de la explotación y el mantenimiento de toda la infraestructura de aguas residuales, dando servicio a más de un millón de habitantes. Dicho contrato supone el de mayor tamaño de todo el país, con una inversión de más de 400 millones de euros en 5 años, incluyendo 12 plantas depuradoras de aguas residuales con valores de 250.000 m3/día y 90.000 m3/día como las más relevantes, además de 2.600 km de redes.

Una palanca para el crecimiento europeo de Saur

Este proyecto refuerza la posición de Saur como operador de referencia para las principales áreas metropolitanas del mundo. Tras los recientes éxitos en Arabia Saudí y Catar, esta nueva referencia en los Emiratos Árabes Unidos demuestra la capacidad del Grupo para gestionar sistemas integrados de agua en los que la fiabilidad y la sostenibilidad son fundamentales. También pone de relieve la complementariedad de la experiencia del Grupo Saur, desarrollada en varios mercados europeos, entre ellos España, y ahora desplegada en proyectos internacionales de gran complejidad técnica y operativa.

Saur. Como primera empresa de agua en emitir bonos azules en 2024, Saur está allanando el camino para la integración de la responsabilidad medioambiental y la innovación financiera. Al tiempo que preserva el medio ambiente, el Grupo ofrece servicios de alta calidad y soluciones inteligentes de gestión del agua para todas las partes interesadas, desde pequeños municipios hasta grandes ciudades y actores industriales.

Guiada por su objetivo de “dar al agua el valor que merece”, Saur presta servicio a 20 millones de consumidores y colabora con 9200 autoridades locales y clientes industriales. En 2024, el Grupo generó unos ingresos de más de 2300 millones de euros y dio empleo a 12.000 personas en todo el mundo. Presente en más de 25 países, entre ellos Chipre, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Arabia Saudí, España, Reino Unido y Estados Unidos, Saur presta servicios esenciales de tratamiento y distribución de agua potable, tratamiento de aguas residuales y gestión inteligente del agua para municipios e industrias

Gestagua, Gestión y Técnicas del Agua, S.A., opera el ciclo integral del agua en toda España desde 1986. En la actualidad, sirve a más de 550.000 habitantes de más de medio centenar de municipios.

Noticias relacionadas

Emalsa, Empresa Mixta de Agua de Las Palmas de Gran Canaria, opera el ciclo integral del agua en la capital grancanaria, el municipio de Santa Brígida y el Puerto de la Luz. Presta servicio a 400.000 habitantes, que se abastecen mayoritariamente de agua procedente de la desalación.