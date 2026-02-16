Garoé: Muebles de calidad y diseño con compromiso sostenible
La empresa, referente en muebles a medida, desarrolla mobiliario doméstico y contract adaptado a cada necesidad
Con vocación industrial y una mirada contemporánea, Garoé se ha consolidado como una de las empresas de referencia en la fabricación de muebles a medida en el Archipiélago desde Gran Canaria. Asociada a Asinca y con capital cien por cien canario, la firma desarrolla toda su actividad en las islas, combinando diseño, calidad y sostenibilidad en un modelo productivo profundamente arraigado al territorio.
La empresa articula su actividad en dos líneas de negocio bien definidas. Por un lado, el mobiliario doméstico, que abarca armarios, cocinas y muebles de baño diseñados a medida, una propuesta que puede conocerse de primera mano en el showroom ubicado en sus propias instalaciones. Por otro, el mobiliario contract, un ámbito en el que la empresa ha alcanzado una posición destacada gracias al amueblamiento integral de hoteles con soluciones adaptadas a las exigencias del sector turístico.
En el plano medioambiental, la empresa apuesta por materiales responsables, procesos productivos eficientes y una fabricación respetuosa con el entorno. El 55 por ciento de la energía que utiliza es de origen cien por cien renovable y la compañía impulsa el autoconsumo mediante energía solar.
Además, gran parte de los tableros empleados en la fabricación cuentan con huella de carbono negativa y todos disponen de certificación forestal responsable PEFC, lo que convierte a Garoé en la única empresa del sector en Canarias que certifica sus muebles con esta cadena de custodia. Asimismo, colabora con la Fundación Foresta en acciones de reforestación que contribuyen a compensar emisiones y a proteger el entorno natural de las islas.
Este enfoque integral fue reconocido en diciembre de 2025, cuando Garoé resultó ganadora del concurso de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Corporativa organizado por AENAGA, un aval a una manera de hacer empresa coherente y responsable.
Fabricar en Canarias permite a Garoé conocer de primera mano las necesidades del consumidor local, ofrecer un servicio cercano y personalizado, generar empleo y colaborar con proveedores del entorno. Elegir Garoé es apostar por producto local, por sostenibilidad y por el fortalecimiento del tejido industrial canario.
