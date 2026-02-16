Nace Domuvalia, la nueva promotora inmobiliaria del Grupo Pérez Moreno

El Grupo Pérez Moreno amplía su presencia en el sector inmobiliario con el lanzamiento de Domuvalia, su nueva promotora de viviendas, con la que apuesta por el desarrollo de proyectos residenciales accesibles, bien diseñados y respaldados por la experiencia de un grupo constructor consolidado en Canarias.

Domuvalia inicia su andadura con Domuvalia 1, un edificio residencial de 12 viviendas situado en el barrio de Picachos, en el municipio de Telde, una ubicación bien conectada y con acceso a servicios esenciales. La promoción está compuesta por viviendas de 1 y 2 dormitorios, que incluyen cocina, plaza de garaje y trastero, y ha sido concebida para responder a las necesidades reales de familias y personas que buscan acceder a su primera vivienda o mejorar su hogar.

La nueva promotora nace con una propuesta clara: cubrir el segmento de vivienda más asequible sin renunciar a la calidad constructiva, la funcionalidad de los espacios ni a un diseño contemporáneo y eficiente. Domuvalia pone el foco en proyectos realistas, con precios ajustados, planificación rigurosa y condiciones contractuales transparentes.

Inicia su actividad con Domuvalia 1, una promoción de 12 viviendas de 1 y 2 dormitorios en Picachos (Telde) / LP/DLP

Con la creación de Domuvalia, el Grupo Pérez Moreno refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda, incorporando una marca inmobiliaria que combina asequibilidad, solvencia técnica y confianza. La construcción de Domuvalia 1 correrá a cargo de Pérez Moreno, división constructora del Grupo, lo que garantiza el cumplimiento de los plazos, los estándares técnicos y la fiabilidad que caracterizan a la compañía.

El Grupo Pérez Moreno amplía su presencia en el sector inmobiliario con el lanzamiento de Domuvalia / LP/DLP

Más allá de esta primera promoción, Domuvalia nace con vocación de continuidad, con futuros proyectos previstos en distintas localizaciones de Canarias, siempre bajo los mismos principios: viviendas bien diseñadas, sostenibles, con un acompañamiento integral al comprador antes, durante y después del proceso de adquisición.

Con Domuvalia, el Grupo Pérez Moreno da un nuevo paso en su estrategia de diversificación, incorporando una promotora que pone a las personas en el centro y apuesta por viviendas pensadas para vivir mejor.

Noticias relacionadas

Más información: www.domuvalia.com