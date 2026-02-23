‘Cuidar Gran Canaria’ abre el debate sobre las políticas sociosanitarias en la isla con la participación de más de 20 colectivos del sector
Coalición Canaria Gran Canaria inicia el proceso participativo ‘Gran Canaria te necesita’ con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidados en la isla, involucrando a entidades y profesionales del sector sociosanitario
Coalición Canaria (CC) Gran Canaria ha puesto en marcha el primer encuentro del proceso participativo ‘Gran Canaria te necesita’ con la celebración de la jornada ‘CuidarGranCanaria’, una primera sesión de diálogo y trabajo centrada en el fortalecimiento de las políticas de cuidados en la isla.
El encuentro ha reunido a más de una veintena de entidades del tercer sector, profesionales del ámbito sociosanitario y ciudadanía comprometida, en un espacio concebido para el análisis compartido, la identificación de déficits estructurales y la formulación de propuestas orientadas a consolidar un modelo de cuidados más próximo, accesible y ajustado a la realidad demográfica y social de Gran Canaria.
El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado que esta iniciativa marca el inicio de una etapa de escucha activa con la sociedad civil de la isla. “Hoy comenzamos la primera jornada de escucha activa de la sociedad civil de Gran Canaria. En los próximos meses mantendremos distintos encuentros con organizaciones, asociaciones y con todo el tejido social insular no solo para rendir cuentas de lo que estamos haciendo, sino, sobre todo, para escuchar y construir de manera conjunta un proyecto de isla para los próximos años”, ha señalado.
Rodríguez ha subrayado que el objetivo es que el Plan para Gran Canaria no sea un compendio exclusivo de propuestas de la organización, sino el resultado de un proceso compartido con los agentes sociales. “Nuestro proyecto debe nutrirse de la participación de la sociedad civil en su conjunto. Hoy arrancamos con la política de cuidados, coordinada por Elizabeth Santana, y continuaremos con encuentros específicos sobre vivienda, movilidad, tejido productivo y empleo, juventud, sostenibilidad y modelo territorial. Hablaremos de los asuntos que realmente importan a los grancanarios y grancanarias, conectando directamente con sus necesidades y con la realidad de la isla”, ha afirmado.
Por su parte, la secretaria de Políticas Sociosanitarias y coordinadora de la jornada, Elizabeth Santana, ha puesto el acento en el carácter estructural del proceso iniciado. “Hoy arranca ‘Gran Canaria te necesita’ y lo hace con ‘Cuidar Gran Canaria’, un espacio de diálogo abierto con las entidades del tercer sector que trabajan en discapacidad, dependencia, salud mental y atención a mayores. Queremos conocer de primera mano sus propuestas y abrir un debate honesto y constructivo con quienes cada día sostienen el sistema de cuidados desde el compromiso y la cercanía”, ha explicado.
Santana ha indicado que la sesión combina la rendición de cuentas con la escucha activa para definir una hoja de ruta sólida en materia sociosanitaria. “Compartimos qué estamos haciendo, pero, sobre todo, escuchamos. Este es un proceso para recoger aportaciones, identificar mejoras y trazar un plan que oriente las futuras políticas públicas en Gran Canaria. Aspiramos a consolidar una auténtica isla de cuidados, donde la atención a las personas más vulnerables sea una prioridad real y efectiva”.
Con esta primera jornada, ‘GranCanariatenecesita’inicia un recorrido orientado a articular una agenda de propuestas realistas y transformadoras, situando el cuidado de las personas como eje central de la acción política y social en la isla.
