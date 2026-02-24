HiperDino continúa como socio estratégico de Reventón El Paso

HiperDino mantiene su vinculación como patrocinador oficial de Reventón El Paso Fred. Olsen Express en la edición de 2026, reforzando su apuesta por el deporte, los hábitos de vida saludables y el apoyo a eventos de referencia en Canarias. La renovación de este acuerdo con HiperDino permitirá que todos los participantes de Reventón El Paso disfruten de los productos de esta cadena, que la Feria del Corredor se vuelva a celebrar en el parking exterior de su tienda de El Paso y que la carrera de la Reventón Kids vuelva a tener el apellido de una empresa que lleva acompañando a los canarios cada día en su mesa, ofreciendo productos frescos y de gran calidad a los mejores precios.

La cadena de alimentación continuará aportando víveres para las diferentes necesidades de la prueba, siendo esta cuestión logística fundamental para el evento a la hora de atender las necesidades de los atletas en los avituallamientos y las de el resto de personal presente en la carrera, como puedan ser efectivos de seguridad o voluntariado desplegado por los recorridos.

Además la empresa de alimentación volverá a ceder el parking exterior de su establecimiento de El Paso, espacio que acogerá una vez más la Feria del Corredor durante la semana de la carrera.

La ubicación de la Feria del Corredor en el parking exterior de HiperDino, en el acceso principal al centro de El Paso, supuso ya el año pasado un aumento significativo de visitantes. El espacio volverá a contar con una gran carpa para la zona comercial y la entrega de dorsales, además de un área exterior con mesas de descanso, donde se podrá disfrutar de la gastronomía local de forma libre. Asimismo, un escenario acogerá diversas actividades, incluyendo emisiones en directo.

Este enclave, situado en uno de los accesos principales al municipio, se ha consolidado como punto neurálgico del evento. En la pasada edición, la Feria del Corredor congregó a más de 12.000 personas entre corredores, acompañantes y público general, consolidándose como uno de los grandes atractivos sociales del evento.

Además, HiperDino volverá a dar nombre a la prueba infantil, que se celebrará bajo la denominación Reventón Kids HiperDino, reafirmando su apuesta por el deporte base y la participación familiar.

Noticias relacionadas

Desde la organización de Reventón El Paso destacan que esta colaboración “permite seguir creciendo como evento deportivo y social, ofreciendo una experiencia completa tanto a corredores como al público, gracias a espacios mejor acondicionados y a la implicación de empresas comprometidas con Canarias”.