Redacción

Diez años de creación “sin prisa”

Esta iniciativa de mecenazgo impulsa y visibiliza el talento de los creadores emergentes del panorama contemporáneo, fomentando el diálogo entre tradición e innovación. El premio reconoce artistas emergentes que encuentran en la artesanía su fuente de inspiración. A lo largo de sus ediciones, y en opinión de Javier Vilar, director de marketing de Cervezas Alhambra: “estos diez años representan la consolidación de un compromiso real con la creación de autor. Para nosotros es un orgullo haber acompañado a tantos artistas emergentes y seguir impulsando proyectos que nacen desde la creación sin prisa, desde el principio hasta la finalización de la obra”. Un jurado de expertos ha anunciado la ganadora de este año que ha sido Esther Gatón con su proyecto “Lazos y Calles”, que veremos expuesto en ARCO Madrid 2027. La artista ha agradecido el apoyo de Cervezas Alhambra al arte emergente y ha explicado en que consiste su obra: “voy a trabajar con un artesano de las marionetas para darle movilidad y componer una partitura basada en un baile típico castellano”. Para Gatón “la colaboración de Cervezas Alhambra con el arte es fundamental”. Además, Alhambra presenta por primera vez ‘Conveyors’, la obra de Mónica Mays, ganadora de la IX edición del premio en 2025. Y que ha supuesto seis meses de trabajo entre la artista y la marca y que hubiera sido imposible sin el mecenazgo de la cervecera: “es muy importante este apoyo para los jóvenes artistas porque tenemos muy pocos recursos y esto nos da la posibilidad de expandir nuestras investigaciones y sacar adelante nuestros proyectos”. Así, Cervezas Alhambra refuerza su apoyo constante a la creación contemporánea y su apuesta por proyectos que reivindican el tiempo, la intención y el disfrute sin prisa como parte esencial de la experiencia artística. Este año además cuenta con una agenda repleta de planes en la Semana del Arte que recorren ferias, exposiciones y encuentros en distintos puntos de la ciudad para disfrutar sin prisa de las nuevas tendencias del arte contemporáneo y urbano.