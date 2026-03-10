Las mujeres ocupadas en el sector de la construcción en Las Palmas alcanzan la cifra de 1.904 en 2025

Las mujeres ocupadas en el sector de la construcción de Las Palmas alcanzaron la cifra de 1.904 en 2025, lo que representa un 5% frente al total de ocupados, y un 48,9% del total de mujeres del sector en Canarias.

Acaba de publicarse el último informe del Observatorio Industrial de la Construcción, de la Fundación Laboral de la Construcción, titulado ‘Mujeres en el sector de la construcción 2025', con microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y datos de la estadística de la afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cada año da a conocer la situación y perfil de las trabajadoras en el sector.

En la semana en la que se conmemora el 8M "Día Internacional de la Mujer", el estudio del Observatorio Industrial de la Construcción destaca que las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el sector de la construcción a nivel nacional alcanzaron la cifra de 166.833 trabajadoras en 2025, lo que supone 6.545 mujeres profesionales más que el año anterior (+4,1%), representando un 11,5% del total de personas trabajadoras en el sector, “el mejor dato desde 2014, cuando se alcanzó el 11,7%”.

Perfil de la mujer trabajadora en el sector

Destaca que las mujeres del sector trabajan más frecuentemente en el Régimen General, con contratos indefinidos y a jornada completa. Más de siete de cada diez trabajadoras del sector están inscritas en el Régimen General y el resto trabajan como autónomas. En comparación con el total de sectores, el porcentaje de mujeres autónomas que trabajan en la Construcción es más del doble, 26,5% frente a 13,1%.

Las mujeres que trabajan por cuenta ajena en el sector de la construcción tienen en su mayoría contratos indefinidos (93,3%). Los contratos temporales suponen el 6,7%. Los contratos de Formación en alternancia y Obtención de práctica profesional, incluidos dentro de los contratos temporales, únicamente representan el 0,6% del total de contratos.

El informe desvela además que las mujeres afiliadas en el sector tienen en su mayoría jornadas a tiempo completo (76,6%) y el resto trabaja a jornada parcial. El porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa es mayor en el sector de la construcción que en el conjunto de sectores, con casi 8 puntos de diferencia.

Actividad de Construcción

La afiliación de las mujeres en la Construcción está concentrada principalmente en dos actividades: Actividades de Construcción Especializada, que agrupa al 51,1% de las afiliadas, y Construcción de Edificios, concentrando al 44,5%. Entre las dos, reúnen al 95,6% de las mujeres en el sector. Mientras que Ingeniería Civil supone el 4,4% restante de las afiliaciones de mujeres en el sector.

Las dos actividades, con desglose a tres dígitos, donde se ocuparon más mujeres en 2025 fueron en Construcción de Edificios (32,4%) y en Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción (29,4%). Entre las dos reúnen a seis de cada diez ocupadas en el sector.

En 2025, según el estudio basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el perfil de la mujer ocupada en el sector corresponde con una persona de 44,1 años de edad media, mayoritariamente con estudios superiores (60,2%) -más de 7 puntos por encima del total de sectores- y de nacionalidad española (83,9%) frente a un 5,6% que tiene doble nacionalidad (la española y otra) mientras que el 10,5% restante son ocupadas extranjeras, creciendo 10,3% respecto al dato de 2024. De las trabajadoras extranjeras, el 61,6% proceden de países de América Latina, destacando Venezuela, Colombia y Perú.

Principales ocupaciones

Más de la mitad de las mujeres ocupadas en el sector (53,3%) se concentran en cinco ocupaciones, todas ellas, salvo las Ingenieras -excepto agrónomas, de montes, eléctricas, electrónicas y TIC-, de perfil administrativo.

Si nos fijamos en las diez ocupaciones con más personas, se observa que "apenas existe presencia femenina en el trabajo a pie de obra en construcción", en comparación con los hombres. No obstante, el informe destaca que "su peso ha pasado de representar un 6,2% en 2024 a un 9% en 2025, creciendo 2,8 puntos porcentuales". Además, la ocupación denominada 'Albañiles/as, canteros/as, tronzadores/as, labrantes y grabadores/as de piedra' se posiciona como la séptima ocupación que ocupa a más mujeres (2,9%).

Mujeres formadas en construcción

Si nos fijamos en la formación y la cualificación de mujeres en el sector, en 2025, la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas formó a un total de 1.441 mujeres, un 29,3% más respecto al año anterior, y representando un 19,1% del alumnado total formado en la entidad paritaria.

Anualmente, desde la entidad paritaria del sector en Las Palmas se ponen en marcha diversos proyectos que ayudan a mejorar la inserción de la mujer en el sector, como son los Proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), que se consolidan como una herramienta clave para la incorporación de talento femenino, a través del aprendizaje de oficios y competencias propias del sector para ofrecer salidas laborales y un futuro profesional.