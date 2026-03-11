HiperDino invierte 4,5 millones de euros en la reforma de sus 21 tiendas en Mallorca

HiperDino continúa mostrando su compromiso en su desarrollo de negocio en Mallorca, y por ello, ante la próxima apertura de la temporada comercial en sus 21 tiendas en la isla balear que tendrá lugar a partir de mañana jueves 12 de marzo, ha venido realizando durante los últimos siete meses, un potente plan de reformas en todos sus establecimientos. A esto además se añade que la cadena de supermercados 100% canaria, suma esta temporada, a las 19 tiendas que mantuvo en 2025, la apertura de dos nuevos establecimientos, HDE Momentum y HDE Acapulco.

Así, HiperDino ha invertido 4,5 millones de euros en las reformas o bien parciales o integrales de sus tiendas en la isla balear, realizando una firme apuesta por la mejorar no solo de la estética de los locales, sino de la eficiencia y la funcionalidad de los establecimientos. Entre las tiendas que han experimentado una reforma integral destacan: HiperDino Express (HDE) Peguera; HDE Port Alcúdia; HDE Cala Turquesa; HDE Magalluf y HDE, Andreu. El resto de las catorce tiendas han sido renovadas en un porcentaje muy elevado de sus secciones.

Para el director de obras de HiperDino, Agustín Estades “teníamos claro al cierre de la pasada temporada que este año 2026 abriríamos nuestras 19 tiendas con una imagen, renovada, más moderna y con una operativa más eficiente y además que nuestra presencia en la isla seguirá avanzando hacia un modelo de establecimiento que se base en mejorar la satisfacción y la experiencia del cliente. Por ello, nuestras actuaciones de reforma han incluido acciones que permiten mejorar el flujo de movimiento dentro de las mismas, para que el cliente se sienta más cómodo y el recorrido sea más intuitivo. Hemos optado por iluminación LED que reduce el consumo eléctrico hasta un 80% y la climatización eficiente que mejora el confort térmico. En definitiva hemos desarrollado una potente apuesta por arrancar la temporada con unos locales modernos, diáfanos y ante todo funcionales y eficientes”.

La temporada que transcurrirá desde mañana jueves y hasta septiembre contará con tres fases de aperturas de los 21 establecimientos en la isla balear. Así, mañana jueves 12 de marzo abrirán en una primera fase, los supermercados de Euro Arenal; Port Alcúdia; Peguera; Cheapest y Magalluf. Le seguirán a partir del jueves 19 de marzo, los de Cala d'Or; Cala Turquesa; Buganvilla; Silver; Blau Blue y Sol Alcudia. El lunes 23 de marzo, abrirán Santa Ponça; Son Molí; Diligencia; Arenal y Momentum. El jueves 26, lo harán Andreu; Park Natural; Miami; Leader y Acapulco. Para la puesta en marcha de las 19 tiendas, HiperDino contará con 150 empleados.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 291 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.