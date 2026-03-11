Rita Mendoza reclama más mujeres en las estructuras de dirección del sector sanitario

La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, participó el pasado viernes en la mesa redonda organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, titulada “¿Cambio de paradigma?” y dedicada a analizar la presencia y el papel de las mujeres en las estructuras de gobierno y dirección de las organizaciones representativas del sector sanitario. En el debate, moderado por la periodista Begoña Vera Guanche, también intervinieron la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y las presidentas de los colegios de Médicos, Farmacéuticos y Terapeutas Ocupacionales, Elisabeth Hernández, Loreto Gómez e Isabel Valido, respectivamente.

En su intervención, Rita Mendoza recordó que las mujeres representan la inmensa mayoría de la fuerza laboral en el sector sanitario, más del 72% de los 885.538 efectivos colegiados en España, pertenecientes a 13 profesiones sanitarias distintas. Pese a ello, ocupan una minoría de los puestos de alta dirección. Solo en 2 de las 52 provincias españolas –Ávila y Las Palmas– se da la circunstancia de que las presidencias de los colegios profesionales de enfermeras, médicos y farmacéuticos están ocupadas por mujeres. En cambio, son 9 las provincias en las que los tres presidentes de estos colegios son hombres. En conjunto, el 77% de los colegios provinciales de médicos están presididos por varones, el 62% de los colegios de farmacéuticos y el 33% de los de enfermería.

Mendoza también recordó que, aunque casi 3 de cada 4 profesionales sanitarios son mujeres, solo 5 de los 13 consejos generales de las profesiones sanitarias de España están presididos por una mujer. Es un hombre el presidente del Consejo General de Enfermería, la profesión sanitaria más numerosa, con 306.664 personas en activo, de las que el 85% son mujeres. También es un hombre quien preside la profesión médica, en la que el 59% de los 250.754 efectivos son mujeres, y lo mismo ocurre en la profesión farmacéutica, la tercera más numerosa del país, con 72.320 personas colegiadas de las que el 73% son mujeres. La presidencia masculina también se produce en los consejos generales de fisioterapia, psicología, odontología, veterinaria y ópticas-optometristas, profesiones en las que gran mayoría de la colegiación es femenina.

Rita Mendoza reclama más mujeres en las estructuras de dirección del sector sanitario / LP/DLP

Una mirada femenina

La presidenta de las enfermeras de Las Palmas abogó por el uso de un lenguaje más inclusivo a la hora de referirse a las profesiones sanitarias porque “el lenguaje no es neutral y lo que no se nombra no existe”. En su opinión, “las mujeres no solo somos mayoría en el ámbito sanitario” sino que además “somos el principal motor de los cuidados y de la ciencia”, por lo que “el reto del lenguaje inclusivo no es un capricho estético sino un ejercicio de justicia y visibilidad”.

Rita Mendoza también pidió adoptar una mirada femenina en las estructuras de mando de los colegios profesionales y de los sistemas de salud con el objetivo de evolucionar y adaptarse a las demandas actuales de la sociedad. “Las mujeres hemos accedido hace demasiado poco tiempo a la gestión de unas organizaciones rígidas y masculinizadas que fueron diseñadas por y para hombres”, señaló, y “la aportación de estas recién llegadas, nosotras, las mujeres, tiene que suponer un cambio de paradigma en las organizaciones profesionales y una redefinición de las estructuras de gestión de los sistemas de salud”, subrayó.