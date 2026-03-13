Mes de la mujer: la enfermedad cardiovascular
Los síntomas de enfermedad cardiovascular en las mujeres no encajan en el patrón clásico
Las Palmas de Gran Canaria
El infarto en las mujeres no siempre debuta con dolor torácico o sudoración fría, como en los hombres. En ellas es más habitual la presencia de otras manifestaciones, como fatiga inusual, náuseas, malestar digestivo, sensación de falta de aire o dolor mandibular o en la zona media de la espalda.
Estos síntomas pueden ser atribuidos erróneamente a problemas digestivos, dolores musculoesqueléticos, estrés o ansiedad, lo que contribuye a un retraso en el diagnóstico y a un peor pronóstico.
Una valoración enfermera sensible a la perspectiva de género es clave para detectar la enfermedad cardiovascular desde el primer momento, intervenir a tiempo y salvar vidas.
