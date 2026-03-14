Coalición Canaria refuerza su estrategia en Las Palmas de Gran Canaria para impulsar una alternativa política

Coalición Canaria Gran Canaria celebró este sábado en la capital un encuentro de trabajo con cargos públicos y orgánicos del partido con el objetivo de analizar la situación política de Las Palmas de Gran Canaria y definir las líneas de actuación de la formación en el municipio.

La reunión, convocada por el secretario general insular, Pablo Rodríguez, sirvió para evaluar la realidad actual de la ciudad y abordar algunos de los principales retos que, a juicio de la organización nacionalista, afronta la capital, entre ellos el acceso a la vivienda, el estado de los barrios y la evolución del proyecto de la MetroGuagua.

Durante la jornada también se puso el foco en reforzar la coordinación interna y consolidar una estrategia común que permita aumentar la presencia del partido en el municipio y avanzar en la construcción de una alternativa política para la ciudad.

Rodríguez afirmó que Las Palmas de Gran Canaria “merece mucho más de lo que está recibiendo actualmente de su gobierno municipal” y subrayó que la capital constituye una prioridad estratégica para la organización. En este sentido, señaló que los vecinos trasladan preocupaciones vinculadas al acceso a la vivienda, la percepción de abandono en determinados barrios y la gestión de la movilidad urbana.

El dirigente nacionalista defendió la necesidad de intensificar el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía como base para fortalecer el proyecto político del partido en la capital en los próximos meses.