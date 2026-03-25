Oasis Gran Canaria acogerá el 4 de abril University Santo, el festival universitario más grande de Canarias

Gran Canaria acogerá el próximo 4 de abril una nueva edición de University Santo, considerado el festival universitario más grande de Canarias, que reunirá en Oasis Gran Canaria a miles de jóvenes en una noche dedicada a la música, el espectáculo y el ocio.

El evento contará con la actuación especial de Alvama Ice, uno de los DJs más destacados del panorama musical nacional, que ofrecerá una sesión especialmente diseñada para convertir la noche en una gran celebración para el público universitario.

University Santo se presenta como una experiencia que combina música actual, producción escénica y un ambiente pensado para el público joven, reuniendo a estudiantes y asistentes de distintos puntos del archipiélago en un mismo evento.

La organización del festival corre a cargo de Grupo Travieso, promotora especializada en la creación de eventos musicales y experiencias de ocio en Gran Canaria.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tictra.com. En el siguiente enlace: https://tictra.com/evento/festival-university-santo-2026-en-gran-canaria

El evento cuenta además con el patrocinio oficial del Cabildo de Gran Canaria mediante su marca “La Isla de Mi Vida”, que apoya iniciativas destinadas a dinamizar la oferta cultural y de ocio en la isla.

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