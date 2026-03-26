HiperDino celebra la 1ª Lanzarote Local Market: gastronomía, la moda y la artesanía made in Canarias

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino celebrara desde el miércoles 1 de abril y hasta el domingo 5, en los exteriores de su tienda en San Bartolomé en Lanzarote, (Aeropuerto km4, en Playa Honda) la 1ª edición de Lanzarote Local Market. Esta feria, pretende convertirse en un espacio aglutinador y cohesionador de los productores y los artesanos de la Isla, que durante esos días expondrán en sus stands más de un centenar de productos locales tanto de gastronomía, como de moda y de artesanía.

El Lanzarote Local Market by HiperDino, cuyo horario durante los cinco días de celebración será de 11:00 horas a 18:00 horas, el público podrá encontrar sólidas y reconocidas marcas como las mermeladas y los mojos de Mamá Trina o Bernardo´s; los chocolates gourmet de La Corona; la miel natural de Haría o productos elaborados con sal de Janubio; en artesanía destacan entre otros la presencia de la firma Estow Studio, del artesano Felip Martin que trabaja en madera natural tanto accesorios como instrumentos musicales incorporando materiales naturales de Lanzarote; de Lili´s Candles de la artesana Lidia Valcárcel que elabora velas aromáticas cargadas de aromas y esencias naturales; los accesorios de Volcano Macramé; las sorprendentes piezas decorativas de Turba de Papel y los creativos trabajo de Fátima Lemes y El Mundo de Faa. También, las exquisiteces de la tierra estarán garantizadas y se podrán saborear gracias a la participación de los food truck “Noi Coffe” que contará con una variedad de selección de cafés, dulces y salados; de El Callao Burguer y de Churros Pinocho Gourmet.

Para el coordinador de operaciones de HiperDino en Lanzarote, Antonio Vera “esta iniciativa forma parte de nuestra apuesta firme y planificada de seguir aumentando y consolidando nuestra presencia en la Isla, revirtiendo nuestro compromiso en la economía local con esta iniciativa que promueve el consumo y apoyo a los productos de nuestra tierra”.

HiperDino apoya al comercio local

La cadena de supermercados HiperDino trabaja actualmente con cerca de una treintena de proveedores de Lanzarote. En 2025, facturó gracias a los productos de producción local en la isla de Lanzarote, 17 millones de euros. Entre esos productos destacan los mojos, las mermeladas y los vinos, que han llegado incluso a las tiendas del grupo en Mallorca. Buena parte del pescado fresco que ofrecen sus mostradores, proviene de la Cofradía de la Graciosa recién capturado. En cuanto a los proveedores locales de fruta y verdura también suministran a diario el producto de la tierra y aunque algunos tienen también como origen otras islas, prevalece en esencia los de proximidad de la isla.

En cuanto a la generación de empleo, HiperDino cuenta en Lanzarote con una plantilla de cerca de 900 personas, siendo la tienda de San Bartolomé la que mayor volumen de personal aglutina.

Lanzarote Local Market / LP/DLP

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

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A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.