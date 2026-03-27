Arranca la diversión de Pascualisios
El C.C. Alisios ofrece una programación de actividades de Pascua para toda la familia
La llegada de la primavera trae consigo una nueva excusa para disfrutar en familia, y en el Centro Comercial Alisios lo tienen todo preparado. Desde el viernes, 20 de marzo hasta el 5 de abril, su plaza de eventos invita a grandes y pequeños a disfrutar de juegos y talleres de Pascua con su campaña de actividades infantiles Pascualisios; además de hinchables y del Tren Alisios.
Diversión para toda la familia
Durante más de dos semanas, los visitantes podrán participar en actividades temáticas diseñadas para el entretenimiento de los pequeños de la casa. Desde hinchables hasta talleres creativos y juegos de Pascua, la plaza de eventos de Alisios estará repleta de color y alegría.
Horarios de actividades
- Talleres y juegos de Pascua e hinchables:
- 20, 27, 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril: de 17:00 a 20:00h.
- 21 y 28 de marzo, y 4 de abril: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
- 22 y 29 de marzo, 3 y 5 de abril: Solo hinchables de 12:00 a 14:00h.
- Tren Alisios:
- De lunes a viernes de 17:00 a 21:00h.
- Sábados y domingos de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h.
Alisios: ocio, compras y gastronomía al aire libre
Mucho más que un lugar de compras, Alisios se posiciona como un espacio donde cada visita se convierte en una experiencia completa. Durante esta primavera, el centro comercial de la capital grancanaria combina planes de ocio para toda la familia con una amplia propuesta gastronómica y una variada oferta comercial, todo ello en un entorno al aire libre pensado para disfrutar.
Además, el próximo 2 de abril, todas las tiendas permanecerán abiertas, ofreciendo una jornada perfecta para quienes buscan aprovechar al máximo su tiempo de ocio y compras.
Con esta propuesta, esta primavera, Alisios reafirma su apuesta por ofrecer comodidad, entretenimiento y experiencias para todos los públicos. Una invitación a vivir la Pascua de una forma diferente, en un entorno que lo tiene todo.
Para más información, pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales y en la web del Centro Comercial Alisios.
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