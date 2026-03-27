SPAR Gran Canaria se une al apagón mundial para concienciar sobre el cambio climático

SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso con la sostenibilidad sumándose por séptimo año consecutivo al movimiento global de la Hora del Planeta, que se celebrará el sábado, día 28 de marzo, en las tiendas de la cadena y sus tres principales centros logísticos, apagando parcialmente sus luces en un acto mundial que cumple 20 años.

Esta acción simbólica de SPAR Gran Canaria pretende sensibilizar a su equipo, a sus clientes y a la población en general sobre la importancia de proteger el medioambiente y promover hábitos más responsables frente al cambio climático.

En este sentido, entre las 20:30 y las 21:30 horas se interrumpirá el suministro eléctrico de las salas de venta de las tiendas, los rótulos exteriores y escaparates, así como los letreros led exteriores que identifican las centrales logísticas situadas en El Goro y Mercalaspalmas.

SPAR Gran Canaria intensifica así su apuesta por un modelo empresarial responsable y sostenible con la vista puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Además, la compañía avanza con determinación impulsando medidas reales y visibles, como la incorporación de energías renovables, la reducción del desperdicio alimentario, la mejora de la eficiencia energética en sus instalaciones, el fomento del reciclaje y la creación de infraestructuras de movilidad sostenible, entre ellas, puntos de carga para vehículos eléctricos.

En esta edición de la Hora del Planeta, SPAR Gran Canaria vuelve a apostar por la creatividad y la implicación de su equipo con el lanzamiento de dos iniciativas internas que buscan despertar conciencia y participación. Por un lado, el concurso artístico Luz que Inspira, abierto a propuestas de fotografía, pintura o dibujo, y escritura creativa, en donde se invita al personal de SPAR Gran Canaria a mirar la naturaleza con otros ojos y transformarla en obra.

De forma paralela, el concurso dirigido exclusivamente al personal de tienda anima a capturar en una imagen el instante simbólico del apagado de luces.

Estas actuaciones reflejan un compromiso y una voluntad firme de contribuir al bienestar de la isla y de construir un futuro más verde y respetuoso con el entorno.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.