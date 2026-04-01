El software que está cambiando la forma de vender coches en España

Cada día, un vendedor de automóviles pierde casi 45 minutos al día buscando documentos. Al mes, eso son más de 16 horas que no se dedican a vender. Ahora, una empresa española ha decidido acabar con ese problema de raíz.

El problema que nadie quería nombrar

Los concesionarios llevan décadas funcionando con carpetas, archivadores y documentación dispersa entre diferentes ordenadores, correos y cajones. Contratos firmados a mano, catálogos desactualizados, facturas perdidas en bandejas de entrada saturadas.

El resultado es siempre el mismo: el vendedor que tiene delante a un cliente interesado tiene que decirle "espera un momento" demasiadas veces. Y ese momento, en ventas, cuesta dinero.

"El cliente no espera mientras pierdes tiempo buscando la documentación. El siguiente tampoco lo hará.", advierten desde MCA.

Qué es MCA, Mi Concesionario App

MCA es una plataforma de gestión integral diseñada exclusivamente para concesionarios de automóviles. Centraliza en un solo lugar toda la operativa del negocio: documentación, catálogo de vehículos, contratos, facturas y seguimiento de ventas.

Todo accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, con un simple enlace.

Sus funcionalidades principales incluyen:

Gestión documental centralizada — facturas, contratos y cambios de titularidad disponibles en segundos

— facturas, contratos y cambios de titularidad disponibles en segundos Catálogo unificado — todos los vehículos del concesionario en una sola vista, con ficha técnica y precio

— todos los vehículos del concesionario en una sola vista, con ficha técnica y precio Reportes en tiempo real — el director del concesionario sabe qué se vende, qué no, y por qué

— el director del concesionario sabe qué se vende, qué no, y por qué Acceso móvil — el vendedor puede cerrar una operación desde cualquier lugar, sin volver al concesionario

Un cambio de paradigma en la venta de coches

Lo que MCA propone no es solo digitalizar papeles. Es cambiar la mentalidad de cómo se gestiona un concesionario.

Hasta ahora, el vendedor estaba atado a su mesa. Con MCA, puede atender a un cliente en una feria, cerrar una venta desde una terraza, o responder a una inspección sin sudar frío, porque toda la documentación ya está lista.

"Menos papel. Más ventas. Todo tu concesionario en una app", es el lema con el que definen su propuesta de valor.

El coste real de no digitalizarse

MCA ha calculado el impacto concreto de la desorganización documental en un concesionario medio:

Especial Premios la Provincia (Media página) / LP/DLP

A quién va dirigido

MCA está diseñada tanto para el director del concesionario, que necesita tener el control total del negocio desde cualquier lugar, como para el vendedor en campo, que necesita respuestas rápidas frente al cliente.

También contempla escenarios críticos como las inspecciones: cuando el inspector llega sin aviso, el concesionario que usa MCA ya tiene todo listo. Sin nervios, sin búsquedas de última hora.

Cómo empezar

MCA ofrece una prueba gratuita para que los concesionarios puedan comprobar por sí mismos el impacto de la plataforma antes de comprometerse.

El acceso se solicita directamente en: miconcesionario.app

En un sector tan competitivo como la venta de automóviles, donde cada minuto con el cliente cuenta, la digitalización ya no es una opción. Es la diferencia entre cerrar la venta o ver cómo se la lleva el concesionario de enfrente.

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MCA no vende tecnología. Vende tiempo, orden y ventas. Y eso, en el mundo del automóvil, lo entiende cualquiera.