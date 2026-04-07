Caballo Español® Plata 2021 de Bodega Sierra Almagrera, galardonado con medalla de plata en el Concurso Internacional de Lyon (Francia)
La Bodega Sierra Almagrera, situada en Cuevas del Almanzora, ha sido distinguida con una medalla de plata en el prestigioso Concours International de Lyon por su vino Caballo Español® Plata, añada 2021, consolidando su posición como una de las bodegas más singulares del panorama vitivinícola español.
Ubicada en el Levante almeriense, la bodega representa un ejemplo de superación y excelencia. En una zona donde históricamente se consideraba inviable la producción de vino —debido a la escasez de agua, las altas temperaturas y más de 325 días de sol al año— Bodega Sierra Almagrera ha logrado, en apenas 22 años, elaborar vinos de altísima calidad que compiten a nivel internacional con los mejores del mundo.
El vino premiado, Caballo Español® Plata 2021, es un tinto elaborado a partir de un coupage de Syrah, Tempranillo y Monastrell, que refleja la singularidad del terroir almeriense. Su proceso de elaboración incluye una crianza de 24 meses en barricas de roble francés y americano, seguida de un afinado en botella de al menos tres años, dando como resultado un vino estructurado, elegante y de gran complejidad.
Este nuevo reconocimiento se suma a la destacada trayectoria de la marca Caballo Español®, que en los últimos años ha acumulado numerosas medallas en certámenes de prestigio como Bacchus International Wine Competition y CINVE, además de otros concursos internacionales. Especialmente relevante ha sido el año 2025, en el que la bodega obtuvo una medalla de plata en Decanter World Wine Awards (Inglaterra) y una medalla de oro en CINVE, reafirmando su posicionamiento en la élite del sector.
Para la bodega, estos galardones suponen un motivo de orgullo y un reconocimiento al esfuerzo constante por demostrar que incluso en condiciones extremas es posible alcanzar la excelencia enológica.
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