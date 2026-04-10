Las Palmas acoge ‘El Arte de la Sala’ , la iniciativa de Ron Matusalem que pone en valor el servicio en la alta restauración

Tras su paso por Alicante, donde celebró su primera edición, El Arte de la Sala continúa su recorrido nacional y llega ahora a Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa, con el mecenazgo de Ron Matusalem, se celebrará el próximo 13 de abril en el emblemático Hotel Santa Catalina, consolidando su apuesta por poner en valor el papel fundamental del servicio de sala dentro de la alta restauración.

En un momento en el que la gastronomía evoluciona hacia experiencias cada vez más completas, El Arte de la Sala nace con el objetivo de reivindicar la sala como un elemento esencial en la construcción de la experiencia del comensal. Más allá de la cocina, el proyecto sitúa el foco en la hospitalidad, la capacidad del equipo de sala para generar momentos memorables.

La elección de Las Palmas como siguiente parada responde al creciente posicionamiento del archipiélago dentro del panorama gastronómico nacional, así como a la consolidación de una escena profesional cada vez más exigente y especializada. Canarias se ha convertido en un punto clave donde tradición, producto y servicio convergen en propuestas de alto nivel.

El encuentro reunirá a destacados profesionales del sector —jefes de sala, restauradores y perfiles vinculados a la experiencia gastronómica— en un espacio concebido para el diálogo y la inspiración. La jornada contará con la participación de figuras de referencia como Raúl Rodríguez, director de sala del icónico restaurante Horcher de Madrid, Premio Nacional de Gastronomía al mejor servicio de sala de España; Israel Ramírez, director del restaurante Saddle, Estrella Michelin y uno de los grandes referentes contemporáneos de la sala; Pedro Monje, director y propietario de sala del histórico restaurante Via Veneto; y Yoze Torres, CEO global de Ron Matusalem.

Todos ellos protagonizarán una mesa redonda en la que se abordarán cuestiones clave para el presente y futuro del sector, como la evolución del servicio, la gestión del talento en sala, la formación continua y la adaptación a un cliente cada vez más informado y exigente.

Con esta segunda parada, El Arte de la Sala refuerza su vocación de proyecto itinerante con el que generar comunidad dentro del sector, creando un punto de encuentro entre profesionales que comparten una misma visión: entender la restauración desde el detalle, la precisión y la excelencia en el servicio.

Para Ron Matusalem, con más de 150 años de historia, esta iniciativa refleja un compromiso firme con la cultura de la hospitalidad y con todos aquellos profesionales que, desde la sala, elevan la experiencia gastronómica. A través de este proyecto, la marca continúa apoyando la evolución del sector y reivindicando el valor de un oficio que combina técnica, sensibilidad y vocación.

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Una cita clave para los profesionales de la restauración en Canarias que pone el foco en aquello que, muchas veces, marca la diferencia: el arte de saber servir.