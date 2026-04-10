En Clínica Bioever, el rejuvenecimiento no se plantea como una corrección, sino como una activación. No se trata de cambiar el rostro, sino de devolverle su capacidad de responder. Así nace Bioever Skin: Lift & Glow, un protocolo diseñado para actuar sobre todos los niveles de la piel, desde la superficie hasta la musculatura, desde la calidad cutánea hasta el soporte estructural, mediante una combinación precisa, medida y secuencial de tecnologías que trabajan en sinergia para lograr un resultado natural, progresivo y altamente visible.

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El protocolo que está redefiniendo el rejuvenecimiento facial

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El protocolo que está redefiniendo el rejuvenecimiento facial

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El protocolo que está redefiniendo el rejuvenecimiento facial