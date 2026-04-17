Feníe Energía acerca su apuesta por la generación renovable a sus accionistas en el parque fotovoltaico de Tarancón

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la compañía, Jaume Fornés; del presidente de la Fundación Feníe Energía, Carlos Moyá; y de la directora general, Paula Román, junto a miembros del Consejo de Administración y del Patronato. Asimismo, ha asistido la concejal de Medio Ambiente, Elisa Sánchez, quien ha acompañado a los participantes durante parte de la visita y ha destacado “Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos por contar en nuestro municipio con la planta de Tarancón, un proyecto que refleja el compromiso de Feníe Energía con el desarrollo local, la sostenibilidad y la apuesta por nuevas tecnologías.”

Durante la jornada, los accionistas han recorrido las instalaciones del parque Ocaña, la planta fotovoltaica de mayor potencia actualmente en funcionamiento dentro del portfolio de Feníe Energía. Con una capacidad de 5 MWp, más de 9.000 módulos solares y una producción anual que puede alcanzar los 8.500 MWh —equivalente al consumo de más de 2.550 hogares—, esta instalación contribuye de forma directa a la generación de energía limpia en la zona. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía para impulsar la generación renovable y seguir avanzando en un modelo energético más sostenible. Además, ha permitido mostrar cómo este tipo de infraestructuras no solo generan energía, sino que también aportan valor al territorio en el que se ubican.

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Tras la visita técnica, los asistentes se trasladaron al Monasterio de Uclés, donde disfrutaron de una visita cultural y un almuerzo en un entorno emblemático de la comarca, en una jornada de convivencia pensada también para poner en valor el patrimonio y acercar a los accionistas al territorio donde la compañía cuenta con una de sus instalaciones. Con iniciativas como esta, Feníe Energía refuerza su compromiso con la cercanía, la transparencia y el desarrollo local, acercando sus proyectos a las personas y contribuyendo activamente a la transición energética desde el territorio.