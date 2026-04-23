Casa Decor 2026
El Corte Inglés participa en Casa Decor con su espacio Biblioteca/Office, diseñado por Decor Studio y con la colaboración de la estilista Marta Ureta
El espacio Biblioteca/Office ha sido diseñado por Decor Studio, el estudio de decoración de El Corte Inglés, con más de 30 años de experiencia en proyectos integrales de interiorismo, junto a la estilista Marta Ureta. Casa Decor 2026 se celebra en la calle San Agustín, 11, y estará abierto al público del 9 de abril al 24 de mayo.
El Corte Inglés Home presenta un ambiente en el que arte, diseño y lectura conviven en perfecta armonía. Una propuesta de estilo contemporáneo que se distingue por su mobiliario moderno, selección de El Corte Inglés Room, y un office que aporta un toque de color. Concebido como un lugar de encuentro y calma, el espacio invita a detenerse y disfrutar de una atmósfera donde la música, las texturas y las piezas de mobiliario equilibran funcionalidad y diseño.
El proyecto se completa con la colaboración de Bona, responsable de la restauración del suelo original, e Isidore Leroy, histórico fabricante de papel pintado desde 1842, cuya propuesta reviste el office y aporta carácter al conjunto. Además, el espacio incorpora obras de la galería María Porto, ubicada en El Corte Inglés de Castellana, con piezas de artistas como Rafael Canogar, Josecho López y Belín, junto a una selección de arte de marca propia de El Corte Inglés Home, que aporta una dimensión artística al espacio. La biblioteca se viste con una cuidada selección de títulos actuales de editoriales como Taschen y Assouline.
Decor Studio de El Corte Inglés ofrece proyectos integrales de interiorismo, desde el diseño hasta el asesoramiento decorativo, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Su amplio catálogo combina marca propia y firmas externas para dar respuesta a espacios de cualquier tamaño y estilo.
El proyecto y el producto están disponibles en la web de El Corte Inglés, en sus tiendas y en su app de compra.
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