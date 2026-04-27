La prevención del acoso escolar, en el centro de la campaña ‘Miradas Atentas’ del CEU

La Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus instituciones educativas CEU lanzan una nueva edición de la campaña Miradas Atentas , una iniciativa que desde hace cinco años promueve la prevención y la detección temprana del acoso escolar a través de un mensaje positivo: educar en valores, acompañar y construir entornos seguros.

En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se celebra cada 2 de mayo, la campaña da un paso más con el lanzamiento de una nueva acción audiovisual centrada en lo que el CEU denomina “el instante invisible”: ese momento previo en el que una mirada, una palabra o una decisión pueden evitar una situación de acoso.

El eje de Miradas Atentas sigue siendo su gesto característico —rodear el ojo con el dedo índice y el pulgar—, un símbolo que invita a estar alerta, a mirar a tiempo y a no permanecer indiferentes. A lo largo de estos años, este gesto ha ido ganando reconocimiento gracias a la implicación de alumnos, docentes, familias y distintos perfiles sociales, convirtiéndose en una llamada colectiva a la acción.

La nueva pieza audiovisual se construye a partir de cuatro historias cotidianas y reconocibles que muestran situaciones en las que todavía es posible intervenir. A través de estas escenas, el CEU traslada una idea clara: la prevención no comienza cuando el problema ya es visible, sino mucho antes, en los pequeños gestos del día a día. Carlos Ortiz Sanchidrián, director del Área de Colegios del CEU, subraya que “la prevención del acoso escolar no empieza cuando aparece el problema, sino mucho antes, en lo cotidiano: en un gesto, en una palabra, o en una mirada atenta”. En este sentido, añade que “la responsabilidad de una institución educativa pasa por no mirar hacia otro lado, formar a los docentes para detectar señales y generar una cultura en la que el respeto sea estructural”.

La campaña amplía además el foco más allá del entorno escolar, incorporando otros espacios clave como el hogar, el grupo de amigos o los entornos digitales. “El papel de las familias es insustituible. No basta con reaccionar. Es necesario identificar, exigir y actuar”, señala Ortiz Sanchidrián.

Con un despliegue que incluye acciones en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido y actividades en todos sus centros educativos, el CEU busca implicar a toda la sociedad en una conversación necesaria: el acoso escolar es una realidad que interpela no solo a quienes lo sufren o lo ejercen, sino también a quienes pueden detectarlo y actuar a tiempo.

Desde el CEU recuerdan que Miradas Atentas es, sobre todo, una invitación a comprometerse. Un gesto sencillo puede marcar la diferencia. Por ello, animan a alumnos, familias, docentes y a la sociedad en general a sumarse a la iniciativa, compartir el gesto y contribuir a crear entornos más seguros y respetuosos.

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“En el CEU no toleramos ninguna forma de maltrato, pero, sobre todo, trabajamos cada día para que no llegue a producirse. Porque prevenir es cuidar”, concluye Ortiz Sanchidrián.