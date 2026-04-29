Premios y éxito académico en la Olimpiada de Física, Biología y Filosofía

Los alumnos Gonzalo Berges Lara, Sofía Henríquez Guerra, y Pablo Pérez Hernández, estudiantes de 2º bachillerato del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas han alcanzado una cota de éxito extraordinaria al obtener un triple reconocimiento en las Olimpiadas Nacionales de Física, Biología y Filosofía.

Este hito subraya la solidez de un proyecto educativo que cultiva el talento en áreas tan diversas como las Ciencias Tecnológicas, las ciencias de la Salud y las Humanidades. Los tres estudiantes han destacado entre centenares de participantes de todo el país, logrando posiciones de honor que vuelven a situar a su centro educativo en la vanguardia pedagógica.

Un éxito simultáneo que no es fruto del azar, sino de una formación integral que combina el rigor académico con el pensamiento crítico. La triple distinción valida un modelo de enseñanza que permite a sus alumnos competir con éxito en los certámenes intelectuales más exigentes, preparándolos para acceder a las instituciones universitarias más prestigiosas del mundo.

Gonzalo Berges, superando los límites de la física

Gonzalo Berges Lara ha marcado un nuevo hito al obtener la medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Física celebrada en Zaragoza y a la que asistieron 100 participantes de toda España. Gonzalo se enfrentó a una extenuante jornada de evaluación que incluyó una prueba experimental de 3 horas y una teórica de 4 horas, manteniendo la concentración durante todo el proceso.

En su preparación final para la fase nacional, Gonzalo destaca que la cercanía y disponibilidad del profesorado del colegio fueron determinantes. Tener a su profesor de física disponible fue clave, incluso durante los recreos para resolver dudas complejas.

Gonzalo ha demostrado una gran madurez al gestionar su acceso a la educación superior. Gracias a su formación multilingüe y su nivel C2 Proficiency de inglés, ha sido admitido en el grado de Aerospace Engineering en la prestigiosa Universidad de Delft, en los Países Bajos, tras superar un exigente examen de admisión internacional.

Motivado por los logros de misiones como Artemis II, Gonzalo aspira a especializarse en el diseño y funcionamiento de aeronaves, combinando su capacidad técnica con una visión internacional de la ingeniería.

Sofía Guerra, pasión por la vida y rigor científico

Sofía Henríquez Guerra ha demostrado que la vocación por la biología, unida a una disciplina constante, conduce a la élite académica. Su clasificación para la Olimpiada Nacional tras superar la fase autonómica -donde solo tres alumnos de setenta lograron el pase- es testimonio de su alto nivel de preparación.

Para Sofía, este proceso fue una «inversión de futuro», ya que aprovechó la preparación olímpica para reforzar sus conocimientos de cara a la Selectividad PAU que tendrá lugar en las próximas semanas.

Durante las pruebas, Sofía destacó por su capacidad para resolver problemas competenciales, una habilidad que atribuye al currículo británico IGCSE, más en concreto a las asignaturas de Biology y Chemistry cursadas en el colegio.

Además, la asignatura de Chemistry le proporcionó la soltura necesaria para manejarse en laboratorios universitarios con instrumentos complejos como el espectrofotómetro. A pesar de la exigencia, Sofía resalta el aspecto humano de la experiencia: las amistades forjadas con otros apasionados de la ciencia y la oportunidad de conocer centros nacionales del CSIC.

Su trayectoria en el centro ha sido impecable, recibiendo también el galardón Top In Spain en Matemáticas Internacionales que otorga la Universidad de Cambridge. Mirando al futuro, Sofía planea estudiar Medicina en la ULPGC con el objetivo de convertirse en médico forense. Se define como una persona curiosa y responsable, para quien la constancia y el apoyo de su familia y profesores han sido las claves fundamentales de su éxito académico.

Pablo Pérez, pensamiento crítico en la era tecnológica

Pablo Pérez Hernández ha demostrado que el rigor científico y la profundidad humanística son caras de la misma moneda al clasificarse para la Olimpiada Nacional de Filosofía en la modalidad de Disertación.

Su trabajo, titulado «Más allá de los molinos», defendió la imaginación idealista de Don Quijote como motor de la evolución cultural y científica, utilizando ejemplos que van desde Galileo hasta el salto cognitivo del Homo sapiens.

A pesar de cursar el itinerario de Ciencias Tecnológicas, Pablo considera que la filosofía es una herramienta indispensable para cualquier ciudadano y, especialmente, para un ingeniero.

Destaca que el pensamiento crítico permite entender el impacto ético de la tecnología, algo vital ante retos como la inteligencia artificial. Su capacidad de adaptación quedó probada en la fase autonómica, donde tuvo que defender su disertación ante un tribunal tras reenfocar sus argumentos en tiempo récord.

Pablo, quien también recibió un galardón por uno de los mejores expedientes de la ESO en Canarias, atribuye sus logros a una mezcla de capacidad y, sobre todo, mucho trabajo diario.

Próximamente iniciará sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Técnica de Eindhoven (TU/e), en los Países Bajos, buscando un entorno donde la innovación técnica se nutra de la base ética y humanística que ha cultivado en el colegio.

Un proyecto internacional y plurilingüe

El éxito de Gonzalo, Sofía y Pablo es el reflejo de un proyecto educativo singular que el Colegio Hispano Inglés lleva décadas perfeccionando. El centro se fundamenta en un doble currículo que integra el sistema español con el británico IGCSE -International General Certificate of Secondary Education- que otorga la Universidad de Cambridge, lo que obliga a los alumnos a desarrollar una gran versatilidad y capacidad de organización.

Este enfoque no solo les proporciona una base académica sólida, sino que les dota de una mentalidad abierta y flexible, esencial para navegar en un mundo globalizado. La formación en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y chino mandarín) es otro de los pilares que definen al centro.

Al graduarse con niveles expertos como el C2 Proficiency, los estudiantes no ven el extranjero como un desafío, sino como una «evolución natural» de su aprendizaje. El colegio fomenta una cultura del esfuerzo donde el talento se potencia con el trabajo constante y el apoyo de un profesorado nativo y altamente comprometido.

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En definitiva, el Colegio Hispano Inglés reafirma su compromiso con la excelencia, formando jóvenes capaces de destacar en cualquier disciplina y preparados para liderar el futuro desde una perspectiva técnica, humana y multilingüe