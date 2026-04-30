Ático Fest reúne más de 11.000 personas en su primera edición

Ático Fest celebró su primera edición los pasados 18 y 19 de abril en los aparcamientos de Híper Bolaños, en el Polígono Industrial de Arinaga, con motivo del 3º aniversario de Ático Terraza Lounge, consolidándose como uno de los eventos más destacados del panorama musical en Gran Canaria.

El festival reunió a más de 11.000 personas a lo largo del fin de semana, reflejando una gran acogida por parte del público y posicionándose como una cita de referencia en la isla.

La jornada del sábado fue el punto álgido del evento, con las actuaciones estelares de Justin Quiles y Lenny Tavárez, que ofrecieron un espectáculo de alto nivel ante miles de asistentes, confirmando el éxito de la propuesta musical y la capacidad del festival para atraer grandes nombres del género urbano.

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Por su parte, el domingo se desarrolló en un formato más familiar y social, con un tardeo gratuito que contó con actuaciones de artistas como Aseres, Los Salvapantallas y Pedro Afonso, además de actividades para todos los públicos, incluyendo zona de hinchables y talleres.

La Provincia

Tras el éxito de esta primera edición, la organización ya ha anunciado su próxima cita: Ático Fest regresará el 31 de octubre, con una nueva jornada principal, y continuará el 1 de noviembre con su característico formato de tardeo.

Con esta primera edición, Ático Fest no solo celebra su aniversario, sino que se consolida como un nuevo referente cultural y musical en Gran Canaria, con la vista puesta en seguir creciendo en próximas ediciones.