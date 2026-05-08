SPAR Gran Canaria lleva un año más su compromiso con el producto local a Gran Canaria Me Gusta

SPAR Gran Canaria participará en la nueva edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta, que se celebrará entre el 8 y el 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes. La cadena de supermercados será un año más uno de los principales patrocinadores de este evento de referencia para el sector primario, la industria agroalimentaria y la gastronomía local, como muestra de su compromiso con el producto de kilómetro cero y la economía insular.

Los visitantes encontrarán en el estand de SPAR Gran Canaria un homenaje al sector primario de la isla y a la calidad de sus productos, que podrán adquirirse a unos precios especiales como muestra del apoyo incondicional que desde la cadena de supermercados se viene prestando al campo grancanario desde hace dieciséis años con la firma de su primer convenio y que se ha plasmado en diferentes convenios con gran número de productores y agricultores locales.

Desde la cadena de supermercados señalan que este año prevén superar los 8.500 kilos de productos locales vendidos en el estand, superando a ediciones anteriores, para promover el consumo de frutas y verduras de kilómetro cero entre la población.

En el espacio expositivo habrá una gran oferta de frutas y verduras de la isla, entre las que se encontrarán tomates de La Aldea, fresas de Valsequillo, zanahorias de Fontanales, calabacines de Telde, pepinos de Santa Lucía de Tirajana, pimientos rojos de Gran Canaria y aguacates de Mogán.

Antonio Morales y Ángel Medina en la inauguración de la Feria Gran Canaria Me Gusta / Carlos Diaz-Recio

Exhibición gastronómica, talleres infantiles, regalos y ‘La SPARETA’

Los visitantes de Gran Canaria Me Gusta encontrarán este año en el estand de SPAR Gran Canaria dos ruletas con las que, aquellos que realicen una compra mínima, conseguirán regalos seguros, una acción pensada para dinamizar la experiencia del público y premiar su participación durante la feria.

SPAR Gran Canaria también ha contribuido este año en el programa de la feria con una exhibición gastronómica a cargo del chef Borja Marrero el sábado 9 de mayo, a las 12:30 horas.

Taller infantil SPAR Gran Canaria / Carlos Diaz-Recio

Como complemento, el grupo SPAR Gran Canaria ha organizado nuevamente sus ya tradicionales talleres infantiles, una iniciativa que cada año acerca a los más pequeños de los centros educativos de la zona a la importancia de una alimentación saludable basada en el consumo de fruta y verdura de temporada. Estos talleres infantiles de arte frutal tendrán lugar el 8 de mayo, en dos sesiones: a las 10:30 y 12:30 horas.

Además, los días 8, 9 y 10 de mayo, el food truck ‘La SPARETA’, que se presentó como novedad hace dos ediciones, ofrecerá al público asistente a Gran Canaria Me Gusta una amplia carta elaborada a partir de propuestas con ingredientes de origen local como tomates de La Aldea, lechuga de Guía, cebolla de Gáldar o rúcula de Telde, entre otros, y que estará ubicada en la zona gastronómica.

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Autoridades y representantes de SPAR Gran Canaria junto a Los Frutis / Carlos Diaz-Recio

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.