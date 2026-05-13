Aiire crece en Temu con un diseño 100% español

Francisco Carzoglio llevaba cinco años desarrollando su negocio en distintas plataformas de comercio electrónico, pero el crecimiento general se había estancado. Entonces se incorporó a Temu y empezó a dar salida a productos que permanecían inmóviles en su catálogo en otros canales.

Aiire, una marca española de mobiliario para el hogar formada por tan solo seis personas y con un producto 100% Diseñado en España, vendía online desde 2020 desde su base en Comillas, Cantabria. Las ventas eran constantes, pero el modelo estándar de plataforma online en la que operaban dejaba poco margen para crecer: las comisiones recortaban los beneficios y la misma base de clientes seguía viendo los mismos productos. Carzoglio sentía que había alcanzado un techo.

Un impulso para alcanzar a nuevos compradores y crecer como marca

Aiire se unió a Temu en agosto de 2025. De repente, los productos de la compañía quedaron al alcance de un nuevo conjunto de consumidores a nivel nacional, y Carzoglio afirmó que sentía tener más control sobre el proceso de ventas que en otras plataformas.

“Antes de Temu estábamos estables, pero ahora estamos acelerando de verdad. Ya estamos buscando un almacén más grande para hacer frente a la demanda”, dijo.

Carzoglio y su esposa, Sofía Bermúdez, fundaron Aiire durante la pandemia, diseñando en España sus asientos tipo puff. La marca se sitúa entre el segmento de gran consumo y el premium, y ofrece piezas distintivas con precios de entre 40 y 200 euros.

Aiire gestiona ahora entre 1.000 y 1.500 pedidos mensuales a través de distintas plataformas, con ventas en España, Francia, Italia, Alemania y otros mercados europeos. En Temu, donde la marca comenzó a vender hace menos de un año, ya opera en España y Portugal y está ampliándose a más escaparates europeos.

Carzoglio observó que lo que funcionaba en Temu era distinto de lo que tenía éxito en otras plataformas. Los puffs infantiles, que apenas se movían en otros canales, se vendían con rapidez en Temu, algo que atribuye a que la plataforma llega a un tipo de comprador diferente.

IEl diseño “loto” de Aiire / Cedida

El Programa de Vendedores Locales de Temu, una oportunidad para las PYMES españolas

El Programa de Vendedores Locales de Temu está disponible en más de 35 mercados, lo que ofrece a las pequeñas empresas un canal de bajo coste para llegar a nuevos clientes en nuevos países. Al conectar directamente a productor y consumidor, Temu reduce los intermediarios y los costes innecesarios, ayudando a los vendedores a ofrecer productos con buena relación calidad-precio sin renunciar a la calidad.

Según datos de compra de Numerator, la base de usuarios de Temu se inclina hacia los millennials y la Generación X más joven: los compradores tienen un 22% más de probabilidades de ser millennials y un 18% más de ser Gen X que el consumidor online medio. Las ventas de puffs infantiles sugerían que Aiire estaba llegando en Temu a un perfil de padres más joven que no encontraba en otros canales.

Aiire recibe notificaciones directas de Temu que indican qué productos o líneas de producto están siendo promocionados.

“Temu nos ha ayudado a impulsar la marca y la visibilidad, algo que habríamos tenido que gestionar por nuestra cuenta”, dijo Carzoglio. “Eso favorece no solo las ventas actuales, sino también las futuras”.

Para un equipo pequeño, ese nivel de inversión en marketing sería imposible de sostener por cuenta propia. El modelo de Temu impulsa tráfico promocional hacia los vendedores como parte de la economía de su plataforma, algo que Carzoglio contrapone a otras plataformas que cobran a los vendedores por separado para darles visibilidad.

Carzoglio y Bermúdez se encargan ellos mismos de la mayor parte del servicio de atención al cliente, apoyados por herramientas de inteligencia artificial para el seguimiento y las consultas rutinarias. En la mayoría de las plataformas, resolver incidencias del lado del vendedor implica navegar por sistemas internos de tickets y esperar respuestas.

En Temu, explicó, la plataforma cuenta con grupos de mensajería específicos en los que los vendedores pueden plantear incidencias directamente. Desde entonces, ha añadido a uno de los empleados del almacén al grupo para atender las preguntas rutinarias.

“Es bastante más rápido, bastante más dinámico, bastante más cercano”, dijo Carzoglio. “Eso nos ayuda a liberarnos de tareas y a resolver problemas más rápido”.

Diversificación y nuevas oportunidades de crecimiento sostenible

Temu también resolvió el problema de dependencia de plataforma que tenía Carzoglio. Antes de incorporarse, una sola plataforma dominaba sus ventas.

En menos de un año, Temu representa aproximadamente el 20% del negocio, mientras que la propia web de la compañía aporta el 10% y el resto se reparte entre otros marketplaces. Esa diversificación le da a Carzoglio margen para negociar y tomar decisiones sin quedar atado a las condiciones de una única plataforma.

“Estaba deseando que apareciera una plataforma como Temu”, dijo.

Aiire planea lanzar de tres a cuatro nuevas familias de producto para la temporada primavera-verano, probándolas en distintas plataformas. Carzoglio afirmó que Temu se ha convertido en un canal útil para medir la demanda antes de comprometerse con producciones mayores.

La compañía también explora acuerdos de distribución con socios europeos de mayor tamaño y una posible entrada en los mercados de Estados Unidos y Oriente Medio. Pero Carzoglio y Bermúdez quieren mantener a Aiire en un formato boutique, fiel al espíritu de una vida más lenta e intencional.

Plataformas como Temu, dijo, hacen eso posible. Permiten que un equipo de seis personas llegue a mercados globales sin los costes de infraestructura ni la presión sobre los márgenes que antes exigían financiación externa o una operación mucho mayor.

Noticias relacionadas

“El modelo de Temu es una situación favorable para todas las partes implicadas”, dijo Carzoglio. “Para nosotros, como emprendedores, era justo lo que estábamos esperando”.