Elena: «En Vithas nos enseñan la importancia de la cercanía»

“Durante las prácticas me han enseñado mucho, sobre todo las enfermeras, pero también las auxiliares, y en general todos los profesionales. Me han enseñado a tratar con los pacientes, a saber cómo decirles las cosas y al final cómo estar con ellos y sus familias, no solo en su enfermedad, sino en general en momentos de gran vulnerabilidad”. Así define Elena Calzada, alumna de segundo año de Enfermería en la Universidad del Atlántico Medio (UNAM), sus prácticas en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, el centro de referencia del centro universitario y por la que pasarán este curso casi 40 futuros enfermeros.

Un proyecto docente se ha puesto en marcha en colaboración con la UNAM y refuerza el compromiso de Vithas con la formación de los enfermeros, médicos y profesionales sanitarios del futuro. El acuerdo, “es un compromiso férreo por la docencia por parte de Vithas, de formar a los mejores profesionales para el futuro. Tenemos que apostar por una formación de calidad, muy enfocada en el paciente y su seguridad”, explica Raico Pérez, director de Enfermería del Hospital Universitario Vithas Las Palmas y docente de la UNAM.

Ambas alumnas buscando material con la ayuda de uno de los supervisores del Hospital Universitario Vithas Las Palmas. / LP/DLP

En este sentido, la colaboración entre la Universidad del Atlántico Medio y el Hospital Universitario Vithas Las Palmas es esencial para ofrecer una educación de excelencia, destaca Aday Infante, director de las áreas de Enfermería y Fisioterapia de la UNAM. “Este convenio nos permite proporcionar a nuestros estudiantes un entorno de prácticas de alta calidad, donde pueden integrar los conocimientos teóricos con la experiencia clínica real. El acceso a un hospital de prestigio como el Hospital Universitario Vithas Las Palmas refuerza nuestro compromiso con la formación integral de nuestros futuros profesionales, asegurando que reciban una enseñanza de primer nivel para afrontar los desafíos del sector salud”, considera.

Ambas destacan que no imaginaban que iban a sentirse tan incluidas, aprender tanto y a la vez pasarlo tan bien

En esta primera fase, con un rotativo de cinco semanas, la base ha sido sobre todo Medicina Interna. los cuidados básicos del paciente. “Nuestro personal está encantado con la llegada de los alumnos. Todos dentro de nuestra competencia como enfermeros tenemos una parte docente. Para nuestros profesionales está siendo bastante reconfortante estar con los alumnos y enseñarles todo lo que han desarrollado en su práctica profesional durante muchos años”, continúa Raico Pérez.

Elena y Kira en distintos momentos de sus prácticas, tutorizadas por personal de Vithas Las Palmas. / LP/DLP

Y las alumnas lo han notado. “Nos han tratado muy bien, nos han tenido dentro como si formáramos un equipo, yo venía nerviosa igual que Elena porque he escuchado a muchas personas que dicen que al ser estudiante te dejan un poco de lado y no te dejan hacer nada, pero a nosotras nos han ayudado, nos hemos equivocado y nos han enseñado cómo se hace bien. Nunca nos han tratado mal”, explica Kira Mayor.

Y han podido vivir momentos de todo tipo. “Vimos un paciente en estado crítico, monitorizado. Cuando llegó el médico, acompañado de muchas enfermeras y auxiliares, no se movía y tenía los ojos en blanco. Y de repente empezó a hablar. Como si fuera magia, literalmente”, explican ambas entre risas.

El proyecto refuerza el compromiso de VIthas por formar a los mejores profesionales sanitarios del futuro

La vocación, en cualquier caso, es común. ”Quiero ser enfermera porque a lo largo de mi vida, sobre todo de pequeña, he estado mucho en los hospitales y creo que es muy importante cómo te tratan las profesionales. Los pacientes cuando llegan a casa se acuerdan sobre todo de ese trato que han recibido”, relata Kira. Algo en lo que coincide con Elena. “La verdad que he tenido suerte. Desde pequeñita, siempre que he venido a un hospital, las enfermeras me han tratado muy bien. Desde entonces quiero ser enfermera y tratar a los pacientes como me han tratado a mí. Ese buen trato lo he visto aquí y estamos muy contentas porque no nos esperábamos algo tan cercano, porque nos sentimos totalmente incluidas dentro del equipo”.

El director de Enfermería de Vithas Las Palmas también lo tiene claro: “para mí la enfermería es la profesión más bonita del mundo, aunque reconozco que no soy objetivo porque me apasiona lo que hago, y eso es lo que intento transmitir a mis equipos. Tenemos un contacto 24-7 con el paciente, somos el soporte diario de cada uno de ellos. De eso se trata, nada más y nada menos”.