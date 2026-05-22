OMODA & JAECOO del Grupo Rafael Afonso hace vibrar Tenerife durante la SHS Fever Night

La ‘SHS FEVER NIGHT’ ha reunido a decenas de asistentes en OMODA JAECOO Canarias del Grupo Rafael Afonso consolidando a Tenerife como un punto clave en la red de OMODA & JAECOO OMODA JAECOO Canarias del Grupo Rafael Afonso también ha celebrado que OMODA & JAECOO ha llegado a la simbólica cifra de 50.000 clientes en España

OMODA & JAECOO ha celebrado con gran éxito en Tenerife la segunda edición de su OJ Premiere Day, un evento que se desarrolló de forma simultánea en 47 concesionarios de toda España bajo el concepto ‘SHS Fever Night’. La cita, celebrada en Los Majuelos, reunió a decenas de asistentes y sirvió además como escenario para la inauguración oficial del nuevo concesionario OMODA JAECOO Canarias, reforzando así la presencia de la marca en la isla.

El concesionario OMODA JAECOO Canarias, del Grupo Rafael Afonso, fue el epicentro del evento en Tenerife, ofreciendo una experiencia que combinó presentación de producto, tecnología, entretenimiento y cercanía con el cliente. La convocatoria volvió a poner de manifiesto el creciente interés del público canario por las soluciones de movilidad electrificada.

A nivel nacional, la iniciativa reafirma el OJ Premiere Day como un pilar estratégico dentro del desarrollo de la marca en España, fortaleciendo su conexión con clientes y consolidando su posicionamiento en el mercado.

El concesionario OMODA JAECOO Canarias, del Grupo Rafael Afonso, fue el epicentro del evento en Tenerife / Rafael Afonso

Durante la velada, los asistentes pudieron conocer los últimos lanzamientos, con especial protagonismo del Sistema Super Híbrido (SHS), eje central de la estrategia de OMODA & JAECOO. Los nuevos OMODA 7 SHS y JAECOO 8 SHS centraron la atención, junto al recientemente incorporado JAECOO 7 HEV, que amplía la oferta híbrida de la marca.

El acto contó con la participación de Leocadio Afonso, CEO del Grupo Rafael Afonso, quien destacó la consolidación del grupo en Canarias y el crecimiento sostenido de la marca en el archipiélago. Por su parte, Claudio Tamargo, Sales Manager de OMODA JAECOO España, puso en valor la rápida evolución de la firma en el mercado nacional y avanzó las principales líneas estratégicas centradas en innovación, electrificación y expansión de gama.

“Con esta nueva edición del OJ PREMIERE DAY, Tenerife se consolida como uno de los puntos estratégicos para OMODA & JAECOO en Canarias, acercando al público una experiencia innovadora que combina tecnología, electrificación en un formato único, donde hemos tenido oportunidad de presentar el OMODA 7 Super Híbrido Enchufable y el JAECOO 8 Super Híbrido Enchufable, así como la entrega del cliente 50.000”

OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España. / Rafael Afonso

Jabín del Rosario, gerente de OMODA JAECOO Canarias

La celebración coincidió además con un momento clave para la compañía: OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España. La clienta Candelaria Izquierdo se convirtió en la unidad número 50.000, reflejo del rápido crecimiento de la marca en el país.

Este logro refuerza el papel de OMODA JAECOO Canarias, del Grupo Rafael Afonso, como enclave estratégico dentro de una marca en plena expansión. A nivel nacional, la firma ya supera el 5% de cuota de mercado en el canal particular y destaca en Canarias como una de las marcas con mayor crecimiento.

Apuesta por la electrificación e impulso de la gama Super Hybrid System

La ‘SHS Fever Night’ ha puesto de manifiesto el avance acelerado de la compañía en electrificación, con una gama en la que las soluciones electrificadas adquieren un protagonismo cada vez mayor. En este contexto, OMODA & JAECOO ha reforzado su posicionamiento mediante la expansión de su oferta híbrida, que combina eficiencia, altas prestaciones y versatilidad, manteniendo intacto su carácter distintivo.

Los asistentes pudieron conocer de cerca los nuevos OMODA 7 SHS y JAECOO 8 SHS, que aporta un equilibrio superior en términos de rendimiento, eficiencia y autonomía frente a su entorno competitivo.

Gran expectación por el lanzamiento de OMODA 4

Asimismo, la marca ha confirmado la próxima comercialización del OMODA 4, un nuevo modelo que llegará en 2027 a los concesionarios para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

Este lanzamiento representa un nuevo avance en la consolidación de OMODA JAECOO en España, ampliando su gama con una propuesta que integrará diseño, tecnología y eficiencia, en línea con la estrategia global de la compañía.

La marca ha confirmado la próxima comercialización del OMODA 4 / Rafael Afonso

Un formato consolidado que marca la diferencia en el sector

El éxito de convocatoria de esta segunda edición confirma el OJ PREMIERE DAY como una iniciativa diferencial en el sector. Un total de 47 concesionarios de los 105 con los que cuenta la marca en España volvieron a transformarse en espacios experienciales, combinando innovación, entretenimiento y cercanía para ofrecer una propuesta de valor única.

OMODA & JAECOO continúa así reforzando su posicionamiento como uno de los actores más dinámicos del mercado español, apoyándose en tres pilares clave: crecimiento, electrificación y una nueva relación con el cliente basada en la experiencia, la tecnología y la cercanía.

Nuevo concesionario OMODA JAECOO Canarias / Rafael Afonso

En Canarias, la marca completa esta propuesta mediante su presencia en distintas islas del archipiélago, incluyendo Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde suma un total de seis instalaciones estratégicamente distribuidas. Esta red refuerza su capacidad operativa y permite ofrecer un servicio integral y homogéneo, alineado con los estándares de calidad de la marca, abarcando desde la exposición y venta de vehículos hasta la atención posventa, con asesoramiento especializado y una experiencia de cliente cuidada en cada punto de contacto.

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Para más información o solicitud de prueba, los clientes pueden contactar con OMODA & JAECOO Canarias a través del teléfono +34 922 24 85 26 o visitar la web oficial www.omodajaecoocanarias.com, donde también es posible consultar horarios, disponibilidad y gama de modelos.