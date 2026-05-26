Homenaje a la historia de la gastronomía. Toro de Osborne
Osborne presenta la cuarta edición de “Saborea Osborne. 7 décadas, 7 bocados”
El chef con tres estrellas Michelin Nacho Manzano ha presentado esta edición que cuenta con siete recetas que conectan generaciones y grandes referentes de la cocina española como Carlos Casillas, Begoña Rodrigo, Ángel León, Pedro Subijana, Rodrigo de la Calle y José Pizarro
Osborne presenta la cuarta edición de Saborea Osborne, que este año rinde homenaje al 70 aniversario del Toro de Osborne con una propuesta titulada “7 décadas, 7 bocados”. Una experiencia culinaria que homenajea la historia de la gastronomía española, el talento nacional y el arte de disfrutar, reuniendo una propuesta llena de inspiración, memoria y vanguardia.
En esta ocasión, Saborea Osborne cuenta con la participación de 7 chefs destacados: el reconocido chef Nacho Manzano, poseedor de tres estrellas Michelin y referente de la cocina asturiana con su restaurante Casa Marcial; Carlos Casillas, una de las grandes promesas de la alta cocina española y chef del restaurante Barro, distinguido con una estrella Michelin y reconocido por su apuesta por el producto local y la recuperación del patrimonio gastronómico castellano; Begoña Rodrigo, chef de La Salita, galardonada con una estrella Michelin y referente de la gastronomía valenciana contemporánea gracias a una cocina creativa, personal y comprometida con el producto de proximidad; Ángel León, conocido internacionalmente como “el Chef del Mar” y alma de Aponiente, restaurante con tres estrellas Michelin reconocido por su innovación y su investigación en torno al universo marino; Pedro Subijana, pionero de la Nueva Cocina Vasca y chef de Akelarre, uno de los grandes referentes gastronómicos del mundo con tres estrellas Michelin; Rodrigo de la Calle, referente de la cocina vegetal en España y chef de El Invernadero, restaurante con estrella Michelin reconocido por su propuesta sostenible e innovadora; y José Pizarro, embajador internacional de la gastronomía española y uno de los chefs españoles más influyentes en Reino Unido, reconocido por su labor de difusión de la cocina y los productos españoles a nivel internacional.
Las siete propuestas del recetario
José Pizarro presenta “Alcachofas con jamón y yema de huevo”
El plato de José es un relato de su primer encuentro con Cinco Jotas: un bar de Aracena y la hospitalidad que convierte una receta en rito. Las alcachofas, el jamón y la yema se ensamblan para evocar las amistades.
Ángel León presenta “Escabeche de higuera con plancton”
El plato de Ángel nace de la contemplación: detenerse ante una higuera, aspirar su perfume verde y convertir esa memoria en escabeche. Sobre esa base vegetal se posa el plancton, el sabor más puro del mar que transforma la receta en una narración oceánica. El resultado es un encuentro donde la tierra y el agua se reconocen y dialogan en cada bocado.
Carlos Casillas presenta “Tortilla de txaka”
La tortilla de txaka de Carlos es un guiño a los días de pintxos en Donosti, una pieza que condensa la alegría de la calle y la precisión del bocado. Aquí la tradición vasca se encuentra con los productos de la casa Osborne que le permitió ganar su concurso Cooking Challenge.
Pedro Subijana presenta “Salmonetes con fusili de salsas y escabeche de plancton”
La propuesta de Subijana es una de sus ofertas más permanentes: salsas encapsuladas que se sirven como pequeños tesoros comestibles. Una lección de oficio que mira al producto con respeto y creatividad.
Begoña Rodrigo presenta “Paella valenciana”
La paella de Begoña es paisaje hecho arroz: la huerta de L’Albufera, el sol sobre la tierra y la generosidad de la cosecha reunidas en una cuchara. Su versión celebra la sociabilidad del plato, la cocina compartida y la identidad valenciana y la de España fuera de sus fronteras.
Nacho Manzano presenta “Presa, mantequilla y encurtidos”.
En la propuesta de Nacho se siente la brisa del Cantábrico y la memoria de sus pastos: una presa que llega al plato con la untuosidad de la mantequilla y la chispa de encurtidos que despiertan el recuerdo de los acantilados de Llanes.
Rodrigo de la Calle presenta “Pannacotta de melón y albaricoque”
Rodrigo se presenta con una pannacotta que respira verano, donde el melón y el albaricoque aportan jugosidad y aroma, y la textura envuelve el paladar en una despedida fresca y estacional.
Programación en Bodega de Mora
La experiencia se vivirá en los jardines de la Bodega de Mora (El Puerto de Santa María) y se amenizará con música en directo e irá acompañada de un maridaje con una selección de vinos de Jerez de Osborne y los vinos de Rioja de Bodegas Montecillo, que convertirán el menú en un viaje inolvidable. “Saborea Osborne. 7 décadas, 7 bocados” podrá disfrutarse todos los miércoles, jueves y viernes del mes de agosto de 2026.
Reservas y entradas: 600 955 698
ACERCA DE OSBORNE
En 2022, Osborne celebró su 250 aniversario consolidada como un referente de su sector y una de las 100 empresas familiares en activo más antiguas del mundo. Durante 250 años, la compañía ha sido fiel a su misión: transmitir la riqueza social y cultural de nuestro país, cuidándola, potenciándola y adaptándola en el tiempo para que nunca se pierda el valor de lo auténtico. Osborne es un referente de la gastronomía española en el mundo gracias a sus marcas reconocidas internacionalmente: Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I, Anís del Mono, Veterano o los propios vinos de Jerez de Osborne, con los que la compañía inició su camino y que hoy siguen siendo referencia de calidad y tradición.Este 2026, el Toro de Osborne celebra su 70 aniversario, afianzado como un símbolo de marca reconocido a nivel internacional. Nacido como imagen publicitaria, la valla del Toro ha trascendido su origen para convertirse en un emblema de identidad, tradición y carácter, estrechamente vinculado a los valores de la compañía. Actualmente, 92 siluetas del Toro de Osborne forman parte del paisaje español, distribuidas por 14 comunidades autónomas.
Más allá de nuestras fronteras, el Toro de Osborne también ha llevado su silueta a México, Dinamarca o Japón, reforzando su condición de marca icónica reconocida en todo el mundo. Su presencia en el paisaje y en la memoria colectiva encarna una forma de entender una herencia cultural desde una mirada contemporánea, fiel a sus raíces y abierta al mundo.
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