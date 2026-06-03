Mbappé se une a los minions para celebrar el estreno en cines de 'Minions & Monsters'
El célebre futbolista protagoniza una pieza especial con motivo del Mundial
La película se estrena en cines el miércoles 1 de julio
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Redacción
Madrid
Con motivo del estreno en cines de 'Minions & Monsters', Illumination y Universal Pictures presentan una pieza especial en la que los minions comparten protagonismo con Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid y de la selección francesa, narrada por el mítico comentarista deportivo Carlos Martínez.
Esta acción exclusiva se enmarca en la celebración del Mundial de fútbol 2026, con una colaboración especial que celebra la llegada a la gran pantalla de 'Minions & Monsters', la tercera entrega de la saga protagonizada por los minions. La franquicia, convertida en la más exitosa de la historia de la animación, acumula más de 5.600 millones de dólares en taquilla mundial y un reconocimiento intergeneracional en todo el mundo.
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