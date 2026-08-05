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Telpark transforma la playa del Zapillo en un aparcamiento de toallas e invita a los bañistas a “aparcar” la suya

La compañía reinterpreta uno de los rituales más reconocibles del verano mediante una acción de street marketing para promocionar en Almería su servicio de reserva de plazas

● La playa ha amanecido con este peculiar “parking” de 1.577 m², formado por 50 toallas de 5 x 3 metros que emulan plazas de estacionamiento.

● La playa ha amanecido con este peculiar “parking” de 1.577 m², formado por 50 toallas de 5 x 3 metros que emulan plazas de estacionamiento.

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Telpark ha transformado 1.577 metros cuadrados de la playa del Zapillo, en Almería, en un aparcamiento de toallas para llevar su servicio de reserva de aparcamiento al territorio más reconocible del verano. La instalación, que está compuesta por 50 toallas gigantes de 5 x 3 metros, reproduce la señalización de una plaza de estacionamiento, con sus líneas delimitadoras y numeración identificativa.

La acción ha aparecido por sorpresa a primera hora de la mañana, coincidiendo con la llegada de los primeros bañistas y reinterpretado en clave de humor uno de los rituales más reconocibles del verano: madrugar para colocar la toalla y asegurarse un sitio en primera línea de playa.

Con el mensaje “Hoy hemos puesto la toalla antes que tú para decirte que en verano es mejor reservar sitio”, Telpark lleva una funcionalidad digital a un escenario físico e inesperado y convierte una dificultad cotidiana en una demostración de producto. El aparcamiento de toallas permite visualizar de forma directa el servicio de la compañía, que facilita la reserva previa de aparcamiento para empezar a disfrutar del destino desde el primer momento.

Como parte de la activación, un equipo de “aparcatoallas” ha recibido y acomodado a los bañistas en los espacios delimitados, invitándolos a colocar sus propias toallas dentro de la instalación. Telpark también ha repartido toallas y material informativo sobre el servicio de reserva. La iniciativa ha sido diseñada en colaboración con la agencia de publicidad El Hombre del Paraguas.

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“Con esta acción hemos querido hacer visible el beneficio de reservar aparcamiento antes de llegar. Las toallas trasladan esa idea a la playa, donde, en verano, encontrar sitio puede resultar igual de complicado. Así, convertimos una funcionalidad digital en una experiencia física que muestra con claridad cómo la reserva puede ahorrar tiempo de búsqueda y facilitar la llegada al destino” señala Max Crane-Robinson, Chief Commercial Officer (CCO) de Telpark en Iberia.

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