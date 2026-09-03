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Starlite Marbella acoge este jueves la primera edición europea de 'Premios Juventud' tras 23 años en América

Starlite Marbella acoge este jueves la primera edición europea de Premios Juventud, que cruza por primera vez el Atlántico después de 23 años de trayectoria en América y reúne en Andalucía a artistas, industria, medios, creadores y audiencias de ambos lados del océano

El escenario Starlite Marbella acogerá la primera edición europea de 'Premios Juventud'.

El escenario Starlite Marbella acogerá la primera edición europea de 'Premios Juventud'.

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Redacción

La gala, producida por TelevisaUnivision, contará con más de 200 nominados en 50 categorías y alrededor de 25 actuaciones en directo. Entre los nombres confirmados figuran Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Elvis Crespo, Eladio Carrión, Quevedo, Morat, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Ángela Aguilar, Kenia Os, Mau y Ricky, Elena Rose, Alleh, Silvestre Dangond y Juan Magán, entre otros.

La ceremonia estará presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina. Esta comenzará con la alfombra roja ‘Noche de Estrellas’.

'Premios Juventud' reconocerá además como ‘Agentes de Cambio’ a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel por su compromiso con diferentes iniciativas sociales.

La celebración continuará después de la gala con la 'afterparty' oficial de 'Premios Juventud', que tendrá lugar en la discoteca de Starlite y reunirá a artistas, premiados e invitados de esta primera edición europea de los galardones.

Entre las actuaciones previstas en la fiesta posterior estará Mau y Ricky, junto a otros artistas que participarán en la celebración, convirtiendo la discoteca de Starlite en el punto de encuentro oficial de 'Premios Juventud' una vez finalizada la ceremonia.

La edición de Marbella supone también una ampliación de la distribución internacional de estos 'Premios Juventud'. TelevisaUnivision mantiene su cobertura en Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de sus cadenas, ViX y socios regionales, mientras que el acuerdo alcanzado con RTVE incorpora nuevas ventanas de difusión en España y otros mercados internacionales. La organización prevé presencia en más de 150 países.

La llegada de los premios forma parte de la alianza estratégica entre TelevisaUnivision y Starlite, orientada a conectar la industria musical y audiovisual de España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica y a generar desde Marbella producciones con recorrido internacional.

La gala se integra además en PJ Fest, una programación que conecta Marbella con ciudades estadounidenses como Miami, Houston y Los Ángeles mediante conciertos, contenidos y experiencias vinculadas a la música en español.

La actividad continuará durante los días posteriores a la ceremonia. El 4 de septiembre, Manuel Carrasco protagonizará una producción especial grabada con público en Starlite Marbella, mientras que el día 5 será el turno de Wisin y Melendi. Los contenidos serán producidos por TelevisaUnivision y tendrán distribución posterior a través de televisión y streaming en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

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La celebración de 'Premios Juventud' se produce menos de un año después de que Billboard escogiera Starlite para celebrar en Madrid el primer ‘Billboard No. 1s’ fuera de Estados Unidos, dos movimientos que refuerzan el papel de Starlite en la llegada a Europa de grandes formatos internacionales vinculados a la música.

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