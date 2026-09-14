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Nordés presenta la edición Nº3 de La Maxia del Atlántico, un tributo a los oficios tradicionales gallegos y su sabiduría

Con este nuevo diseño de edición limitada, Nordés rinde homenaje a la inteligencia atlántica de quienes han forjado la identidad de las costas gallegas. Conocimientos transmitidos de generación en generación que han elevado la tradición y la artesanía a la categoría de excelencia

Una edición de colección que viste la icónica botella de Nordés gin sin renunciar a la esencia que la ha convertido en una de las ginebras premium más reconocidas

Nordés Edición Nº3 La Maxia del Atlántico

Nordés Edición Nº3 La Maxia del Atlántico / Redacción

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Redacción

Nordés da la bienvenida al otoño con la tercera edición de La Maxia del Atlántico, su colección de ediciones limitadas inspiradas en la esencia de Galicia. Esta edición nace de lo que Nordés denomina Inteligencia Atlántica: una forma de conocimiento construida a través de la experiencia, la observación y la convivencia con el océano. Mucho antes de que las tecnologías pusieran de moda las siglas IA, generaciones de profesionales del mar ya habían desarrollado una extraordinaria capacidad para interpretar mareas, corrientes, vientos y ciclos naturales, convirtiendo esa sabiduría en una herencia cultural única de Galicia. Un homenaje al conocimiento de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales ligados al mar, presentando a pescadores y mariscadoras como los protagonistas de un exclusivo diseño de colección.

Tras el éxito de la primera edición, inspirada en los faros gallegos, y de la segunda, dedicada a la riqueza gastronómica del mar, Nordés continúa la colección con una nueva edición que traslada a su botella la intuición y el saber hacer de quienes encarnan el trabajo artesanal atlántico. Oficios tradicionales cobran vida en la botella a través de ilustraciones que decoran la icónica cerámica de tradición gallega que viste a la ginebra premium. Una edición que, manteniendo el alma de Nordés, se presenta como una pieza para coleccionistas y símbolo de autenticidad.

El interior conserva intacta la esencia que distingue a Nordés gin, una ginebra fresca y equilibrada gracias a la base de uva albariño y a una cuidada selección de botánicos silvestres de tradición gallega y de ultramar, macerados hasta extraer las esencias en su medida perfecta para aromatizar y conseguir una bebida de sabor único y diferente. Fiel al espíritu de La Maxia del Atlántico, esta tercera edición celebra aquello que perdura en el tiempo: el saber hacer, la tradición y las personas que mantienen viva la esencia de Galicia, valores que también definen a Nordés desde su origen.

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La edición Nº3 de la colección La Maxia del Atlántico está ya disponible en el ecommerce de Osborne y en Amazon, con un PVPR de 27,90 Euros hasta fin de existencias. Además, esta edición limitada llegará también a mercados internacionales como Italia, Portugal y China, entre otros, llevando la esencia de La Maxia del Atlántico a nuevos consumidores de todo el mundo.

Fuente: La Opinión de Málaga

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