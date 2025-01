Mónica Goçalves Ramos: "Me inspiran mis raíces brasileñas"

¿Cuándo y cómo nacen Braszuca y Oxumare Beachwear, sus firmas de ropa?

Braszuca Sportswear nació en 2012, fruto de la pasión y una chispa de inspiración. Todo comenzó cuando solía ir al gimnasio vestida con ropa hecha con los vibrantes tejidos y estampados originales de Brasil, que compraba durante mis viajes anuales a visitar a mi familia. Las piezas llamaban tanto la atención que mis compañeras se acercaban para preguntarme dónde podían conseguirlas. Fue entonces cuando tuve una revelación: unir mi pasión por la moda con mi amor por los deportes. Desde niña soñaba con ser diseñadora de moda, y ese momento fue el punto de partida para hacer realidad mi sueño, creando los primeros modelos de Braszuca Sportswear.

Con el tiempo, mi clientela creció dentro del mismo gimnasio, atraída por la exclusividad de los diseños y los estampados únicos. Muchas comenzaron a pedirme bikinis, y como ya tenía experiencia diseñando bañadores deportivos, decidí dar el siguiente paso y creé Oxumare Beachwear, mi marca de baño. Esta nueva línea me permitió expandir mi creatividad hacia ropa casual con un toque playero, diseñando prendas versátiles, elegantes y confeccionadas con tejidos fluidos de estampados alegres y a la moda.

¿En qué se inspira a la hora de elaborar sus creaciones?

Mi principal fuente de inspiración es el glamour. La tendencia athleisure ha sido clave para guiar mis diseños en ropa deportiva, ya que combina funcionalidad y estilo, permitiendo a las personas lucir bien tanto dentro como fuera del gimnasio. Me encanta incorporar elementos de brillo en mis prendas, como el terciopelo fitness, que añade un toque de elegancia y versatilidad, ideal para entrenar y también para salir después. Otro material que utilizo es el jacquard, tejido que destaca porque su diseño no está simplemente estampado, sino entramado, logrando un efecto tridimensional y texturizado. En Brasil, han desarrollado una versión fitness del jacquard, con base de poliamida, que lo hace extremadamente elástico y transpirable. Es perfecto para leggings, ya que se adapta al movimiento y, además, permite combinarlos fácilmente con camisas o americanas para un look más casual.

¿Se nutre de sus orígenes brasileños cuando se sienta a diseñar?

¡Por supuesto! Mis raíces brasileñas son la base de muchas de mis creaciones. A pesar de vivir en Canarias ya hace casi 20 años, nunca olvido de dónde vengo. Me gusta fusionar lo mejor de ambas culturas, que tienen muchas similitudes, especialmente por el clima cálido. En Brasil, los bikinis son una referencia mundial por su innovación, y eso lo tengo muy presente cuando diseño. Además, en Brasil, los estampados y los colores vibrantes son parte fundamental de la moda, y eso siempre me inspira. Desde ropa de baño hasta ropa deportiva, trato de reflejar esa esencia, la alegría de mi tierra y las tendencias que marcaron mi infancia.

¿Cuenta con formación en el diseño o es usted autodidacta?

Soy completamente autodidacta. Mi padre era músico, pero también tenía un talento natural para el dibujo y la pintura. Aunque nunca estudió arte, vendió algunas de sus obras, y de sus cinco hijos, cuatro heredamos su habilidad para el dibujo, aunque ninguno de nosotros siguió estudios formales en arte. Eso es algo que siempre he tenido pendiente, pero lo compenso con mi pasión por la moda. Desde joven, me fascinaba la alta costura, y solía seguir una columna de moda que salía cada domingo en el periódico más popular de mi ciudad. Recuerdo que las coleccionaba con ilusión y copiaba los bocetos a mano alzada de diseñadores muy reconocidos y famosos, como Coco Chanel, Versace y Roberto Cavalli (este último era el que más amaba), inspirándome en cada uno de ellos. A los 13 años, mis amigas me pedían que les diseñara vestidos para las fiestas de fin de año. Cada tarde de diciembre, se formaba una fila en la puerta de mi casa, esperando que les dibujara algo que combinara con su estilo. Y mi madrina, la mejor modista del barrio, era la encargada de hacer realidad esas ideas, aunque se volvía loca con algunas de mis creaciones más disparatadas. ¡Siempre me llamaba para preguntarme qué locura era aquella que había hecho!