Fayna Bethencourt: “Aún creo en el amor”

¿Cómo afronta el nuevo año tras este 2024 que en lo personal ha sido un tanto convulso para usted?

2024 ha sido un año de grandes cambios para mí. Se ha cerrado una etapa de lucha para conseguir que por fin buscaran y apresaran a la persona condenada por maltrato que hizo de mi vida un infierno durante años, así que por esa parte, ha quedado zanjado un capítulo duro y agotador, que deja ahora paso al alivio y la sensación de que las cosas están en su sitio. El año ha sido duro emocionalmente, pero también me ha traído sorpresas preciosas y alegrías tanto profesionales como sentimentales.

Está más guapa que nunca. ¿Fruto de la felicidad?

¡Gracias por el cumplido! La verdad es que me lo dicen a menudo desde hace un tiempo y supongo que es un reflejo de cómo me siento interiormente. Mis veinte años pasaron hace tiempo y me soprende alguna arruguita nueva cada cierto tiempo, pero me gusta mi belleza actual.

Hay días y días, como nos pasa a todos, en cuanto a verse más o menos estupendos, pero en general, me gusta cómo me está tratando físicamente esta etapa de mi vida, y estoy enamorada, por lo que las hormonas del subidón pasional se equilibran con los cambios hormonales que empiezan a dar toquecitos en este momento de la vida de una mujer de cuarenta y tantos.

Fayna Bethencourt. / José Carlos Guerra

Se ha estrenado como coautora del pódcast No, qué va, que acaba de ser galardonado en los premios Click and Roll como mejor Pódcast de Canarias, donde sorprende por su desconocida vis cómica. Además, destaca su interpretación en la obra teatral No lo llames amor junto a Romina Vives. ¿Qué papel juegan la interpretación y el humor en su vida?

El humor ha sido un salvavidas para mi salud mental en multitud de ocasiones. Me río de mí misma y mis circunstancias a menudo; es una especie de terapia que me da cierta licencia para sacarle lo absurdo a situaciones y personas que pueblan el mundo público.

Nuestro pódcast es un lugar donde promover la cultura y los artistas en Canarias, pero también nuestro rinconcito irreverente y con mucho cachondeo.

En cuanto a la obra que tenemos entre manos la actriz Romina Vives y yo misma, es una pieza de teatro social sobre la violencia de género donde pretendemos lanzar a través del arte de la actuación un necesario mensaje muy poderoso, educativo y preventivo.

Empieza a colaborar en un magacín de TV Canaria. ¿Dónde tenía guardadas esas facetas? Imagino que habiendo surgido de un programa de tele de 2001 no sería esta la primera vez que le ofrecen algún proyecto similar.

Después de 2001, pude intervenir en muchos programas de televisión, pero la experiencia profesional que conservo con mucho cariño fue la del magacín El cotarro, en Antena 3, dentro de una sección junto a Bibiana Fernández, Charo Reina y Mayra Gómez Kemp.

Ahora vuelvo a la pequeña pantalla en Televisión Canaria, un proyecto que ha sido una de las alegrías más grandes de este final del año 2024. Me siento muy arropada por todo el equipo y estoy muy agradecida por el trato que recibo en el programa.

Fayna Bethencourt. / José Carlos Guerra

¿Qué recuerda de su participación en la 2ª edición de Gran Hermano? ¿Se arrepiente de haber concursado en ese reality?

Conservo muchos recuerdos de mi paso por GH, unos bonitos y otros algo más agridulces pero no me arrepiento nunca de mi paso por el concurso, ya que gracias a eso la vida me llevo a tener a mis hijos, y eso no lo cambiaría por nada en el mundo.

Pese a todo lo que pasado en su vida personal ¿sigue apostando por el amor?

El amor que nos rodea es lo que nos llevamos cuando todo se acaba. El amor de nuestros amigos, familia y gente que nos quiere. ¡Claro que creo en el amor!

Y en cuanto al amor de pareja, hasta hace unos meses y después de separarme por decisión propia de mi última pareja, andaba algo desilusionada con ese tema, pero hace unos meses que apareció una sorpresa preciosa, llamada Alejandro, y ahora disfruto de todo lo bueno que ha traído a mi vida.

Es una persona que me aporta mucha paz y un montón de calorcito en el corazón, somos afortunados por habernos encontrado en el camino.

Fayna Bethencourt. / José Carlos Guerra

¿Hay Fayna Bethencourt para rato?

Fayna Bethencourt va subiendo en intensidad como todas las cosas que dan gustito. Y yo todavía no he llegado al tope, así que voy a seguir dándole al botoncito hasta que el cuerpo aguante.