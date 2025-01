“Desde niña me encantaba trepar y hacer volteretas", cuenta Diana López Gómez, campeona del mundo de Pole Dance en la modalidad Libre Ultra. Me colgaba en todos los árboles y farolas que encontraba. "Cuando descubrí el Pole me sentí abducida por completo y desde entonces las horas me pasan volando y mi mente siempre está colgada en el palo. En enero de 2025, cumplo una década haciendo Pole Dance, 10 años repletos de sudores y lágrimas, de mucho amor, de familia y gente linda”.

Premio

“Todavía me impresiona leer que soy campeona del Mundo de Pole Dance. Haberlo conseguido significa mucho. Siempre piensas que lo que haces no es suficiente; que no está perfecto y no llegas... Incluso que no lo mereces. El camino de autoconocimiento cuando tienes una meta larga y lejana es agridulce. Esta experiencia sobre todo me ha aportado lo aprendido”.

Referentes

“Olga Trifonova siempre me gustó por su potencia y sus trucos acrobáticos. Hace el estilo de Pole que me gusta y es elegancia explosiva. Amo y admiro a Saulo Sarmiento, acróbata canario de Pole Aéreo del Cirque du Soleil que, además de ser el Dios del aire, es muy lindo y un amigo al que aprecio. Si me preguntas a quién me gustaría parecerme, lo elegiría a él. También admiro a Vane Lunática, canaria y amiga a la que amo por su creatividad y su luz; y qué decir de Alba Parra y Albert Amores, dos extraterrestres que conocí con 7 y 8 años. Soy la fan número uno desde el primer día, ahora han pasado 10 y siguen siendo lo mejor del mundo mundial y del mundo espacial”.

Sueño

“Trabajar en Cirque Du Soleil”.

Diana López Gómez. / Juan Carlos Chico

Rutinas

“Mi vida gira en torno a mi profesión por lo que tengo que cuidar mi alimentación y mi salud para estar lo mas sana y fuerte posible, a veces es difícil con esta vida ajetreada que tenemos tan cambiante, pero intento ser muy disciplinada”.

Una película

“¿Solo una? Necesito al menos tres: Orígen, La vida es bella y Soul”.

Una comida

“El sancocho canario con mojo verde, por supuesto”.

Una bebida

“Agua y siempre fría”.

Artista y canción

“Depende de si es para escuchar, bailar, soltar... Es una pregunta difícil pero eligiría Respect, de Aretha Franklin. Me encanta cantarla en el coche a grito pelao y me empodera si estoy bajita”.

Un libro

“Cualquiera de Stephen King. De niña me impactó mucho El Resplandor aunque me gustan todos. Soy una fan del escritor, algo que me viene de familia”.