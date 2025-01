Isaac Bernal Carbajo, de Gran Canaria a Nueva York: “El reto es crear menús sorprendentes”

Nacido en Sevilla, al cumplir la mayoría de edad, Isaac Bernal Carbajo se alista en las Fuerzas Armadas donde lo destinan a la Armada como marinero en la especialidad de hostelería y alimentación. Tras completar su periodo inicial fue destinado a Gran Canaria, donde vive más de 20 años y cursó el Grado Superior de Dirección de Cocina en el Hotel Escuela de Santa Brígida.

¿Dónde estudia cocina y cuáles fueron sus principales aprendizajes e influencias?

Mi formación en gastronomía comenzó en la escuela de especialidades fundamentales de la Armada, en la escuela de hostelería de Ferrol, donde realicé tres cursos: uno de cuatro meses, otro de seis meses y un tercero de un año, que fueron parte de mis cursos de ascenso dentro de la Armada. Aunque en un principio no contaba con un referente claro, fue mi madre quien, sin saberlo, se convirtió en mi primera influencia en la cocina, ya que siempre me fascinó verla cocinar en casa. Posteriormente, me formé en el Grado superior de Dirección de Cocina en el Hotel Escuela de Santa Brígida. Durante mi tiempo en la Armada, participé en varios concursos gastronómicos en España, logrando ganar algunos de ellos, y uno de esos premios me permitió trabajar durante cuatro meses con Paco Pérez en su restaurante Miramar (Llançà), galardonado con dos estrellas Michelin. Esta experiencia fue fundamental en mi carrera, reforzando mi disciplina y afán de perfección, siempre buscando partir de la excelencia para llegar a lo sublime.

¿Cómo ha sido su experiencia profesional desde entonces, tanto dentro como fuera del ámbito militar?

Mi carrera ha sido profundamente enriquecedora, pero también desafiante y llena de sacrificios. Mi tiempo en la Armada, con más de 24 años de servicio, me permitió trabajar en condiciones muy particulares. Las cocinas de los buques, con espacios reducidos y el constante movimiento, me enseñaron a adaptarme y a trabajar bajo presión. También durante de mi etapa en la Armada, me adentré en el mundo de los restaurantes, foodtrucks y eventos, donde mi experiencia adquirida en la Armada me facilitó el desarrollo de mi carrera. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de participar en muchos eventos gastronómicos y de ganar varios concursos, lo que me permitió seguir creciendo y aprender de algunos de los mejores chefs.

¿Cómo consiguió su puesto actual en la ONU? ¿Hubo algo clave que influyera en ello?

Mi puesto actual lo conseguí mediante un proceso de selección exigente, que incluyó pruebas gastronómicas, méritos y evaluaciones de lengua inglesa. Este proceso fue organizado por el departamento de cancillería de la misión de España ante las Naciones Unidas en Nueva York.

La convocatoria llegó a mí de manera inesperada, pero, sin pensarlo demasiado, decidí postularme, ya que veía esta oportunidad como un paso hacia adelante, para experimentar algo nuevo y salir de mi zona de confort. Además, mi situación personal en ese momento me lo requería. A día de hoy, puedo decir que fue una de las decisiones más acertadas.

Uno de los platos elaborados por Isaac Bernal Carbajo. / CE

¿Ha sido duro el cambio de país y adaptarse a una nueva mentalidad? ¿A qué retos se ha enfrentado?

El cambio de país no es nunca fácil. En este caso, dejé atrás un trabajo de casi 25 años, mi hija, mi hogar, mis amigos y hasta mi coche, que tuve que vender. Sin embargo, desde la primera semana en Nueva York, supe que este era el lugar adecuado para mí. La adaptación ha sido relativamente sencilla, ya que la ciudad tiene un ritmo peculiar y cada quien va a lo suyo. Los primeros retos fueron prácticos, como adaptarme al sistema de transporte y no perderme pero pronto aprendí. Hoy, el reto diario sigue siendo crear menús que sean tanto satisfactorios como sorprendentes para quienes los disfrutan. Un momento memorable fue mi primer día de trabajo, cuando preparé una cena para el doctor Valentín Fuster, un referente en el mundo de la medicina cardiovascular.

¿Está disfrutando de la experiencia? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo y su vida actual?

Sí, definitivamente estoy disfrutando de la experiencia. Aunque hay momentos más difíciles, como la carga de trabajo o el hecho de extrañar mi vida anterior, puedo decir que la experiencia es, en general, muy gratificante. Lo que más me gusta de mi trabajo es que sigo cocinando, y realmente no lo considero un trabajo, sino el mejor hobby que puedo tener. Además, el hecho de estar en un puesto tan relevante es un gran orgullo para mí, porque me permite seguir creciendo tanto profesional como personalmente.

¿Echa de menos España? ¿Qué aspectos extraña más?

Por supuesto que echo de menos España. No obstante, en el trabajo, rodeado de compañeros gallegos, andaluces y el embajador, que es de Tenerife, siento que España está más cerca. Lo que más extraño de España es la gente, nuestra forma de ser, nuestra manera de socializar, y ese estilo de vida tan único que tenemos, que en Nueva York no se vive de la misma manera.

¿Cómo es un día típico en su trabajo?

Un día típico en mi trabajo depende, en gran parte, de la agenda del embajador, que es siempre bastante compleja. Si no hay eventos especiales, mi jornada transcurre entre las 08:30 y las 15:00, preparando el almuerzo y la cena del embajador. Cuando tenemos cenas o almuerzos de protocolo, tengo la flexibilidad de organizarme mi propio horario. Las cenas, por lo general, comienzan entre las 19:00 y las 19:30 y terminan alrededor de las 20:30 o 20:45. Siempre intento asegurarme de que cada plato cumpla con los estándares más altos, ya que no es solo una cuestión de cocinar, sino de ofrecer una experiencia memorable a comensales que son de bastante influencia.

¿Ha tenido la oportunidad de conocer a personas influyentes o famosas a través de su trabajo?

Sí, a través de mi trabajo he tenido el privilegio de conocer a un número importante de personas influyentes. Mi primer comensal fue el doctor Valentín Fuster, y poco después tuvimos el honor de recibir al doctor Luis Rojas Marcos. Además, he tenido el privilegio de conocer a embajadores internacionales, cónsules, ministros, deportistas de la talla de Calderón y directivos de importantes empresas de Wall Street, bancos y cadenas de ropa. Cada una de estas experiencias ha sido enriquecedora y me ha permitido aprender y crecer como profesional.