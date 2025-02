La nueva ola de Armide Soliveres, el canario campeón del mundo de bodyboard

Con 22 años, el deportista canario Armide Soliveres Acuyo, primer español en proclamarse campeón del mundo de bodyboard, llega de Marruecos a la sesión de fotos que acompaña este reportaje y que se realiza 24 horas antes de que el joven emprenda viaje a Hawái (EEUU).

Así es la vida de este muchacho al cual, por decisión paterna, las olas lo apartaron de los videojuegos. “Fue mi padre quien nos compró a mis hermanos y a mí nuestros primeros boogies” para que no se apalancaran en casa, reconoce este chico educado y divertido que no sabe muy bien dónde poner las manos ni hacia dónde mirar durante la sesión fotográfica. “¡Es que nunca he hecho esto!”, repite muerto de risa.

Armide Soliveres Acuyo, durante la sesión de fotos. / Javier Soliveres / L'atelier de la foto

Armide forma parte de la nueva camada de brillantes deportistas canarios que compagina los estudios, en su caso Enfermería, con la práctica de diferentes disciplinas. “Obviamente, el apoyo económico de las instituciones como el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como es mi caso, así como el de los sponsors, ayuda mucho, pero sí es cierto que si existiera en Canarias un centro de alto rendimiento que apueste por los jóvenes deportistas, especialmente en actividades acuáticas donde es evidente que en las Islas existe un altísimo nivel, habría muchos más títulos”, explica el joven.

Inspiración

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de marzo de 2002, Armide anuncia también que en los próximos meses saldrá a la venta una línea de ropa deportiva de la firma lanzaroteña Ozeano inspirada en el deportista y creada entre él y los responsables de la marca de surf y bodyboard. Sostenible y realizada íntegramente en el Archipiélago, Ozeano espera tener todo listo para que en mayo se comercialicen las prendas, una edición limitada de dos conjuntos, seis piezas enfocadas a su personalidad.

Armide Soliveres Acuyo, campeón del mundo de bodyboard. / Javier Soliveres / L'atelier de la foto

“Sin esfuerzo ni constancia no podría haber conseguido tanto”, admite el canario quien no se olvida de mencionar a su familia, “que me ha estado ayudando siempre que lo he necesitado. Gracias a esto he logrado ser tres veces campeón de España, una vez campeón de Europa con la selección española y también campeón del mundo siendo este el título más importante que he conseguido”. El papel de su familia es tan importante que no solo están sus padres en la sesión de fotos, sino que las imágenes las toma su tío Javier Soliveres en el estudio/tienda que regenta en el barrio de Triana de la capital grancanaria -ver ficha en página siguiente-.

Con el objetivo de revalidar su título mundial pero en categoría open, Armide Soliveres Acuyo pretende volver a situar a las Islas en lo más alto del pódium.