Fin al cuento de hadas de Katia Gutiérrez Thime, Reina del Carnaval de Las Palmas 2024

Un año de ensueño acaba para la joven Katia Gutiérrez Thime, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, que acaba su reinado no sólo con corona -que debe entregar el próximo viernes a su sucesora- sino luciendo en su mano un anillo de compromiso. Con su espectacular fantasía El tesoro de Midas, diseñada por Masbe Creaciones y en representación de Dormitorum, la joven estudiante universitaria y modelo podrá presumir de ser la única monarca que obtuvo el título en el recinto de Belén María, ese oasis del Puerto de Las Palmas que sirvió para marcar el inicio de un nuevo ciclo en las carnestolendas grancanarias.

Gutiérrez Thime cuenta que decidió hace unos dos años “o un poco más” presentarse al concurso. "Siempre he tenido amistades, que se han presentado a Reina y siempre lo había vivido muy de cerca y había pensado que era una experiencia bastante guay, pero nunca había pensado en presentarme yo”, declara. Hasta que, por su puesto, le dieron la oportunidad y comenzó de la mano de Dormitorum “un recuerdo muy guay que voy a tener siempre”, añade.

“Las apoyaba por redes, también si tenían que ir a algún acto iba a verlas, pero del resto no participaban sus trajes ni nada por el estilo”, decía Katia, modelo de la agencia MásQmoda Canarias, cuando hablaba sobre su relación previa con los carnavales de la ciudad .

La coronación de Katia Gutiérrez Thime, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. / Andrés Cruz / JC Guerra

La futura psicóloga reconocía que le había gustado mucho la experiencia que vivió pero, sobre todo, destacaba cómo había empezado “a entender muchas partes que yo veía de las fiestas y los concursos que a lo mejor no comprendía, como esos nervios, esa inestabilidad emocional, el estar como un flan, como quien dice. Y después de vivirlo sé lo que es y comprendo más” a las y los candidatos.

Como una broma

“Conocía al personal de la empresa de Dormitorum por amistades con mi pareja y demás y ellos fueron los que a través de bromas iniciales me decían: «Venga, Katia será la próxima Reina del Carnaval con nuestro patrocinio». Y así surgió. "Empezó como una broma y acabé metida en el fregado”, relataba en una entrevista Katia Gutiérrez Thime, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, que en la imagen de Con Estilo luce un make up realizado por Xiomara Cruz.

La coronación de Katia Gutiérrez Thime como Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 / .

La Reina Katia dice que no tuvo miedo de participar en el concurso. “La verdad es que al principio no lo vi así, pero sí es verdad que con mi participación he salido de mi zona de confort viviendo qué es un concurso en toda regla donde tienes que seguir las pautas y demás. Pero yo lo viví como una experiencia divertida de la que disfruté y saqué cosas positivas” que seguro enriquecerán el bagaje de esta gran representante de las carnestolendas de Canarias.

No obstante, y aunque la pena seguro que se le instala durante un par de días en el estómago tras entregar el próximo viernes la corona, Gutiérrez recuperará su adorada tradición de participar en la Cabalgata laspalmense. “Siempre me ha gustado mucho el tema de las cabalgatas, eso de irte a casa de tus amigas a prepararte los disfraces y salir a la calle y demás”, una experiencia que el año pasado le fue imposible repetir pero que seguro que este año retoma con la misma ilusión de antaño.