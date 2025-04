El periodista Ibán Padrón confiesa sus vicios: "Mi bebida preferida es el agua, no me gusta ni la cerveza ni el vino"

El periodista Ibán Padrón, que trabaja en el magacín de los fines de semana de Televisión Canaria 'Entre Nosotras' se confiesa y revela sus vicios en la sección De Vicio de la revista Con Estilo.

Inicios

“Llevo 26 años en el mundo de la comunicación conduciendo programas como Noche A3, en Antena 3 Canarias; Canarias Express y Conecta Canarias, en TV Canaria o Plató Las Palmas, en Canal 9 Canarias, entre otros. Formé parte también del equipo de prescriptores de Te vas a enterar, en Cuatro, en el área de política, incorporándome luego a The Wall, espacio de investigación de la misma cadena. Actualmente, formo parte del equipo de Entre Nosotras, el magacín de Videre para las tardes de los fines de semana en TV Canaria”.

‘Entre Nosotras’

“En septiembre de 2024 recibí una llamada para formar parte del programa. Su concepto, los compañeros y el sello de una productora como Videre propiciaron que no me lo pensara dos veces”.

Referentes

“Siempre me gustó el estilo de Jordi González, lo seguía desde la época de Moros y Cristianos o La Noria. En Canarias me llamaba la atención por su clase y calidad profesional Roberto González. Admiro a los profesionales que mantienen su sello adaptándose a los nuevos tiempos; creo que cada uno lo ha conseguido a su modo”.

Ibán Padrón, periodista del programa 'Entre Nosotras', de Televisión Canaria. / Andrés Cruz

Área

“Me atrae la actualidad, la información, estar pegado al pie de la noticia, más que el entretenimiento, aunque trabajar en un magacín requiere jugar ambas bazas”.

Cuidados

“Me gusta comer sano, cada vez lo hago más. Supongo que eso irá en consonancia con la edad pero creo que ya estamos sometidos a bastante contaminación como para, además, no prestar la atención necesaria a la alimentación y evitar, en la medida de lo posible, los ultraprocesados, que tanto daño causan”.

Un plato

“Nunca le di problemas a mi madre con la comida; de vez en cuando me lo recuerda, así que desde pequeño me gusta casi todo tipo de platos. Ahora priorizo las verduras, el pollo y el pescado, y en menor medida la carne. Me encanta el caldo de millo, una buena paella o la tortilla española”.

Ibán Padrón, periodista del programa 'Entre Nosotras', de Televisión Canaria. / Andrés Cruz

Bebida

“El agua y si me aburro le pongo limón, pero poco más. Muy de vez en cuando una Pepsi Zero. Lo he intentado, pero no me gusta ni la cerveza ni el vino”.

Destino

“He viajado menos de lo que me hubiese gustado pero si tuviese que recomendar un lugar sería, sin duda, Estambul”.

Libro

“Prohibido nacer, de Trevor Noah”.

Película

“Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín, aunque hay varias más entre mis favoritas”.